Зарплата и дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ: кто и сколько получает — Finance.ua
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Зарплата и дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ: кто и сколько получает

Личные финансы
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Зарплата и дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ: кто и сколько получает
Зарплата и дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ: кто и сколько получает
Всем военнослужащим ВСУ с 1 марта 2022 года повысили денежное довольствие (зарплаты) на 30%, что предусматривает выплату ежемесячных премий, увеличение надбавки за особенности прохождения службы. Кроме того, во время действия военного положения им выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн.
Дополнительные выплаты военным предусмотрены постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 168, пишут Факты ICTV.

Кто имеет право на 30 тыс. грн вознаграждения ежемесячно

Во время войны, то есть с 24 февраля, всем военнослужащим (исключение — срочники), кроме основной зарплаты, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн. в месяц.
Эта надбавка касается не только тех, кто служит в ВСУ, но и в СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбе, Управлении государственной охраны, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

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Сколько же получает в месяц, например, стрелок Сухопутных войск с учетом квалификации, звания и дополнительного вознаграждения? По данным Минобороны Украины, суммарно выходит 43 233 грн, у командира бригады это будет 62 962 грн.
Инфографика: Минобороны Украины
Инфографика: Минобороны Украины

Какая зарплата у военных на передовой

Военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях (в том числе и срочники), также получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн пропорционально времени участия в таких мероприятиях.
Соответственно, тот же стрелок Сухопутных войск, который находится на передовой, вместе с дополнительным вознаграждением получает 113 244 грн ежемесячно, а командир бригады — 132 962 грн.

Как военнослужащим получить выплаты

Нужно прибыть в воинскую часть, убедиться у командира, что есть приказ о зачислении на соответствующую должность, и приступить к исполнению обязанностей.
Предоставить в финансовый отдел воинской части реквизиты своей банковской карты, если карты нет — документы для открытия счета в банке.
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После этого часть подает заявку на выплаты в Министерство обороны.
Минобороны перечисляет средства части, а та уже на банковскую карту военнослужащего.

Куда обращаться в случае возникновения проблем с выплатами

Обратиться к заместителю командира по работе с личным составом.
Если это не помогло, обратиться к финансистам воинской части.
Или позвонить на горячую линию Департамента финансов Министерства обороны Украины: (044) 271-35-59, которая работает с 08:00 до 18:00.

Сколько зарабатывают военные 🧐

По материалам:
Факти
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