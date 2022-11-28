Бомбардування інфраструктури збільшили донати на ЗСУ майже удвічі за місяць (інфографіка) — Finance.ua

Бомбардування інфраструктури збільшили донати на ЗСУ майже удвічі за місяць (інфографіка) Сьогодні 10:20

У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — склали 1,5 мільярди гривень.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

83% коштів або 5,6 млрд грн українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Найбільше грошей за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск у розмірі припадає на тиждень з 04 по 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, це сталося після трагедії з обстрілом торгівельного центру в Кременчуці.

У серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень

Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 разів — аж на 251 млн грн.

Від початку великого вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав майже 5 млрд грн. Так само, як у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні.

За період з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 разів більше, аніж за тиждень до того.

Схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 рази більше, аніж за тиждень до того.

Фонд Притулы за 9 місяців від великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Так само, як й у колег, кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла — у більш ніж 3 рази за місяць.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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