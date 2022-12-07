У США погодили рекордний оборонний бюджет: скільки коштів передбачено для України — Finance.ua

У США погодили рекордний оборонний бюджет: скільки коштів передбачено для України Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

У США погодили рекордний оборонний бюджет: скільки коштів передбачено для України

Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд доларів, включаючи 800 млн доларів на військову допомогу Україні.

Про це свідчить проект оборонного бюджету США.

«Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проект розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн доларів допомоги у 2023 фінансовому році», — йдеться у проекті.

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Цей проект може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори, а потім підпише президент Джо Байден.

Крім допомоги Україні, у проекті передбачено виділення 6 млрд доларів на стримування росії в Європі, а також у ньому пропонується продовжити заборону на військову співпрацю з рф на п’ять років і добиватися виключення москви з міжнародних організацій, у тому числі з G20.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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