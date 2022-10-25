У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні — Finance.ua

У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні Вчора 15:13 — Казна та Політика

У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні

росія має у трибуналі відповісти за воєнні злочини й руйнування в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій.

Про це заявив віце-президент Інституту миру США, екс-посол США в Україні Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

«росію треба засудити. Має бути трибунал, репарації. Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7», — вказав Тейлор.

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Раніше у вересні міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що за спричинені російським вторгненням збитки Україна вимагатиме від росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій.

Італія допоможе Україні здійснити оцінку збитків довкіллю від російської агресії, а також сприятиме у підготовці відповідного документа, який знадобиться при отриманні репарацій від росії.

У випадку відмови росії сплачувати репарації за завдані збитки усю шкоду буде підраховано і компенсовано через продаж арештованого російського майна, повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

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