Які шанси в України отримати від рф компенсації — розповідає міністр юстиції — Finance.ua
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Які шанси в України отримати від рф компенсації — розповідає міністр юстиції

Казна та Політика
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Які шанси в України отримати від рф компенсації — розповідає міністр юстиції
Які шанси в України отримати від рф компенсації — розповідає міністр юстиції
Перспективи отримати від росії репарації — непогані. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Фактам» висловив міністр юстиції Денис Малюська.
На переконання міністра, є два основні шляхи. Перший — виграти у війні, й потім застосовується класичний спосіб: країна, яка програла, вимушена це зробити. Проте це довгостроковий інструмент, його ключовою умовою є наша радикальна перемога у війні.
Інший інструмент. Якщо такої перемоги не відбудеться, у сенсі ми не захопимо столицю чи вище політичне керівництво, що є більш реалістично, тоді можемо розраховувати на репарації, які здійснюватимуться поза доброю волею рф. У даному випадку може йтись про конфіскацію російських активів, які знаходяться в країнах Заходу. Передовсім золотовалютних резервів. Тут м’ячик на полі західних партнерів: потрібне політичне рішення керівників цих країн про направлення золотовалютних резервів на компенсацію шкоди, завданої рф. Це можливо. Відповідні інструменти є.
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«Зараз ми перебуваємо в активних перемовинах щодо конфіскації російських активів, зокрема золотовалютних резервів. Для реалізації даного інструменту потрібно підписати міжнародні договори з країнами, які їх утримують за кордоном. Йдеться про сотні мільярдів доларів», — зауважує Денис Малюська.
Водночас очільник Мінюсту додає, що конфіскація золотовалютних резервів рф має хороші перспективи для втілення у життя. Якщо війна перейде у довгостроковий формат, то цей сценарій буде реалізовано. Тобто Україна отримає доступ до даних коштів. Проте казати, що так відбудеться найближчим часом чи доведеться зачекати, — це знову ж питання політики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Факти
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