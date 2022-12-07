Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків — Finance.ua

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків Сьогодні 17:00

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків

Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк , який заробив 17,763 млрд гривень. За даними Нацбанку, далі у рейтингу розташувалися банки іноземних банківських груп:

Укрсиббанк — 2,617 млрд грн,

Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн,

Сітібанк — 1,904 млрд грн.

За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 30,200 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,222 млрд гривень.

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — 8,378 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Альфа-Банк (з 1 грудня 2022 — Сенс Банк) — 4,222 млрд гривень та державний Укргазбанк — 3,653 млрд гривень.

Як повідомлялось раніше, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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