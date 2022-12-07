Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків — Finance.ua

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків
Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 17,763 млрд гривень. За даними Нацбанку, далі у рейтингу розташувалися банки іноземних банківських груп:
- Укрсиббанк — 2,617 млрд грн,
- Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн,
- Сітібанк — 1,904 млрд грн.
За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 30,200 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,222 млрд гривень.
Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — 8,378 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Альфа-Банк (з 1 грудня 2022 — Сенс Банк) — 4,222 млрд гривень та державний Укргазбанк — 3,653 млрд гривень.
Як повідомлялось раніше, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).
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