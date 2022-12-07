Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків

273
Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків
Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків
Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 17,763 млрд гривень. За даними Нацбанку, далі у рейтингу розташувалися банки іноземних банківських груп:
  • Укрсиббанк — 2,617 млрд грн,
  • Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн,
  • Сітібанк — 1,904 млрд грн.
Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків
За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 30,200 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,222 млрд гривень.
Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — 8,378 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Альфа-Банк (з 1 грудня 2022 — Сенс Банк) — 4,222 млрд гривень та державний Укргазбанк — 3,653 млрд гривень.
Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків
Як повідомлялось раніше, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.