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Портфельне інвестування: отримайте базове розуміння теми за доступною ціною

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Курс з портфельного інвестування
Курс з портфельного інвестування
Стартовий модуль курсу «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін тепер доступний як окремий мінікурс. Він містить базові знання з теми й допоможе уникнути типових помилок на старті інвестування.
Портфельне інвестування — це стратегія, за якої кошти розподіляються між різними активами: акціями, облігаціями, депозитами тощо. Це дає змогу не залежати від одного ринку або рішення й у такий спосіб балансувати ризики.

Курс «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін

Для тих, хто хоче глибоко розібратися в темі, Академія Мінфін пропонує авторський курс «Портфельне інвестування» від Олеся Вареника.
👤 Олесь Вареник — найбільш диверсифікований інвестор України. Очолює інвестиційний клуб Investhub, ділиться досвідом і практичними порадами через власний ютуб-канал та освітні програми, допомагаючи інвесторам вибудовувати стратегії та уникати типових помилок.
Курс містить 10 уроків у записі, презентації, практичні Excel-шаблони, тести, завдання, запитання для рефлексії, а також посилання на корисні сервіси.

👉 ПЕРЕГЛЯНУТИ КУРС

Стартовий модуль тепер доступний окремо

Раніше курс можна було придбати лише повністю. Але тепер його перший модуль доступний окремо — за ціною всього 399 грн.
Після проходження першого модуля ви:
  • дізнаєтесь, що таке інвестиційний портфель і як поєднувати активи для балансування ризиків;
  • опануєте стратегії, які доцільно використовувати на старті інвестування;
  • розберетесь, як працюють практичні моделі портфелів: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
  • отримаєте приклади портфельних алокацій та практичні рекомендації з досвіду експерта.
Ці знання допоможуть зробити перші кроки у формуванні власного інвестиційного портфеля та уникнути поширених помилок.

Формат навчання

Курс побудований у зручному форматі: короткі відеоуроки в записі, доступ у будь-який час. Мінімум складної теорії — максимум практики користі.
🔥 Отримайте доступ до стартового модуля курсу за спеціальною ціною — 399 гривень — та розпочніть навчання.

👉 ПРИДБАТИ СТАРТОВИЙ МОДУЛЬ КУРСУ

За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїПерсональні фінанси
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