Портфельне інвестування: отримайте базове розуміння теми за доступною ціною Сьогодні 14:45 Курс з портфельного інвестування

Стартовий модуль курсу «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін тепер доступний як окремий мінікурс. Він містить базові знання з теми й допоможе уникнути типових помилок на старті інвестування.

Портфельне інвестування — це стратегія, за якої кошти розподіляються між різними активами: акціями, облігаціями, депозитами тощо. Це дає змогу не залежати від одного ринку або рішення й у такий спосіб балансувати ризики.

Курс «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін

Для тих, хто хоче глибоко розібратися в темі, Академія Мінфін пропонує авторський курс «Портфельне інвестування» від Олеся Вареника.

👤 Олесь Вареник — найбільш диверсифікований інвестор України. Очолює інвестиційний клуб Investhub, ділиться досвідом і практичними порадами через власний ютуб-канал та освітні програми, допомагаючи інвесторам вибудовувати стратегії та уникати типових помилок.

Курс містить 10 уроків у записі, презентації, практичні Excel-шаблони, тести, завдання, запитання для рефлексії, а також посилання на корисні сервіси.

Стартовий модуль тепер доступний окремо

Раніше курс можна було придбати лише повністю. Але тепер його перший модуль доступний окремо — за ціною всього 399 грн.

Після проходження першого модуля ви:

дізнаєтесь, що таке інвестиційний портфель і як поєднувати активи для балансування ризиків;

опануєте стратегії, які доцільно використовувати на старті інвестування;

розберетесь, як працюють практичні моделі портфелів: 60/40, All Weather, Core-Satellite;

отримаєте приклади портфельних алокацій та практичні рекомендації з досвіду експерта.

Ці знання допоможуть зробити перші кроки у формуванні власного інвестиційного портфеля та уникнути поширених помилок.

Формат навчання

Курс побудований у зручному форматі: короткі відеоуроки в записі, доступ у будь-який час. Мінімум складної теорії — максимум практики користі.