Портфельне інвестування: отримайте базове розуміння теми за доступною ціною
Курс «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін
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Стартовий модуль тепер доступний окремо
- дізнаєтесь, що таке інвестиційний портфель і як поєднувати активи для балансування ризиків;
- опануєте стратегії, які доцільно використовувати на старті інвестування;
- розберетесь, як працюють практичні моделі портфелів: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
- отримаєте приклади портфельних алокацій та практичні рекомендації з досвіду експерта.
Формат навчання
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