Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno — Finance.ua
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Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno

Енергетика
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Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno
Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno
Остання масована атака росіян на енергетичну інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, тривають аварійні відключення.
Про це заявив CEO компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
«Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві 6 грудня доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків», — написав він.

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Коваленко додав, що компанія продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.
«Уже по 474 будинкам є рішення — керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати», — зауважив він.
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Керівник компанії-постачальника пояснив, що це важливо, оскільки в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська упродовж 5 грудня запустили по території України ракети різних типів, загальна вартість яких, за підрахунками, становить 400-500 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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