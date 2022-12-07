Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno — Finance.ua

Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno Сьогодні 09:45 — Енергетика

Останній російський обстріл відкинув стан енергосистеми на тиждень назад – Yasno

Остання масована атака росіян на енергетичну інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, тривають аварійні відключення.

Про це заявив CEO компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

«Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві 6 грудня доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків», — написав він.

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Коваленко додав, що компанія продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

«Уже по 474 будинкам є рішення — керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати», — зауважив він.

Керівник компанії-постачальника пояснив, що це важливо, оскільки в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська упродовж 5 грудня запустили по території України ракети різних типів, загальна вартість яких, за підрахунками, становить 400-500 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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