росія 5 грудня запустила по Україні ракет на $400-500 млн — Forbes — Finance.ua

росія 5 грудня запустила по Україні ракет на $400-500 млн — Forbes
російсько-окупаційні війська упродовж 5 грудня запустили по території України ракети різних типів, загальна сума яких, за підрахунками, становить 400-500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє український Forbes, який здійснив підрахунок.
Так, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, 5 грудня по Україні було випущено такі типи ракет:
- 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555;
- 22 крилаті ракети «Калібр»;
- 3 крилаті ракети Х-22;
- 6 крилатих ракет Х-59;
- 1 авіаційну крилату ракету Х-31П.
Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки:
- вартість ракети Х-101 — 13 млн дол.,
- Х-555 — 4 млн дол.,
- «Калібр» — 6,5 млн дол.,
- Х-22 — 1 млн дол.,
- Х-59 — 0,5 млн дол.,
- Х-31П — 0,5 млн дол.
Тобто загальна вартість усіх випущених ракет становить 400-500 млн доларів.
Через російський обстріл «Укренерго» ввечері 5 грудня запровадило аварійні відключення електропостачання в усіх областях України.
Зазначимо, це вже 8-ма така масована атака по Україні. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.
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