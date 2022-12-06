росія 5 грудня запустила по Україні ракет на $400-500 млн — Forbes — Finance.ua
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росія 5 грудня запустила по Україні ракет на $400-500 млн — Forbes

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російсько-окупаційні війська упродовж 5 грудня запустили по території України ракети різних типів, загальна сума яких, за підрахунками, становить 400-500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє український Forbes, який здійснив підрахунок.
Так, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, 5 грудня по Україні було випущено такі типи ракет:
  • 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555;
  • 22 крилаті ракети «Калібр»;
  • 3 крилаті ракети Х-22;
  • 6 крилатих ракет Х-59;
  • 1 авіаційну крилату ракету Х-31П.
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Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки:
  • вартість ракети Х-101 — 13 млн дол.,
  • Х-555 — 4 млн дол.,
  • «Калібр» — 6,5 млн дол.,
  • Х-22 — 1 млн дол.,
  • Х-59 — 0,5 млн дол.,
  • Х-31П — 0,5 млн дол.
Тобто загальна вартість усіх випущених ракет становить 400-500 млн доларів.
Через російський обстріл «Укренерго» ввечері 5 грудня запровадило аварійні відключення електропостачання в усіх областях України.
Зазначимо, це вже 8-ма така масована атака по Україні. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.
За матеріалами:
hromadske.tv
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