Випущені по Україні ракети коштували рф щонайменше 7,5 мільярда доларів – Forbes — Finance.ua
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Випущені по Україні ракети коштували рф щонайменше 7,5 мільярда доларів – Forbes

Вчора 09:12Світ
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росія за час війни випустила по Україні 1300 ракет, що коштувало агресору щонайменше 7,5 млрд доларів.
Відповідну оцінку надає український Forbes.
Оцінюється, що росія випустила по Україні 235 ракет «Калібр»: до цього числа входять 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, та 52 ракети, випущені 26 березня.
Оцінюючи кількість ракет «Калібр», Forbes врахував лише випадки, коли достеменно відомий клас ракети, яку було запущено по Україні. Відтак, зазначає видання, насправді таких ракет могло бути більше.
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Точної статистики кількості випущених ракет «Іскандер», «Точка-У» та ракет класу X також немає, тому видання припускає, що їх співвідношення залишилося таким, яким було на 24 березня. Тоді Міноборони зазначало, що 62% ракет припало на «Іскандер», 30% — на ракети класу X та 8% — на «Точку-У».
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Вартість ракет може сильно відрізнятися:
  • «Точка-У», за даними сайту Military russia, оцінюється у 300 тис. доларів;
  • вартість «Калібру» — 6,5 млн доларів відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році;
  • ракети класу Х-101 є більш сучасними та досконалими за «Калібри», тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж «Калібр».
Загальна вартість випущених по Україні ракет, таким чином, сягає 7,5 млрд доларів.
За матеріалами: Економічна Правда
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