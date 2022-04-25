Скільки грошей росія витрачає на техніку для війни в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей росія витрачає на техніку для війни в Україні (інфографіка)

Вчора 14:00 — Світ

За даними Пентагону, лише за місяць повномасштабного наступу росії країна-агресор випустила понад 1200 ракет різного типу по території України. І попри заяви керівництва рф про те, що їхньою ціллю є виключно військові об’єкти, під ракетні обстріли потрапляють житлові будинки українців, інфраструктурні об’єкти, пам’ятки культури, лікарні, школи та дитячі садочки.

Finance.ua вирішив проаналізувати, у скільки росії обійшлася бойова техніка, з якою вона пішла у наступ, і що корисного могла зробити країна на ці кошти, якби спрямувала їх у правильне річище.

Як свідчить дослідження Центру економічного відновлення, консалтингової компанії Civita та EasyBusiness, навіть за найконсервативнішими оцінками росія платить величезну економічну ціну.

Лише за перші п’ять днів війни прямі збитки, зокрема втрата військової техніки, обійшлися росії приблизно в 7 мільярдів доларів. Та якщо врахувати ще матеріально-технічне забезпечення, особовий склад, боєприпаси, паливо, запуски ракет тощо — це лише збільшує вартість витрачених коштів на день. У результаті, на думку дослідників, у міру розширення масштабів війни вартість війни для росії «може перевищити 20 мільярдів доларів» на добу.

Про ціни на ракетні комплекси

На озброєнні російської армії є декілька видів ракет, які окупанти використовують для обстрілів українських міст. Наприклад, оперативно-тактичні ракетні комплекси і ракети «Іскандер» та «Калібр» — понад 100 одиниць яких було випущено лише за перші чотири дні після відкритого вторгнення рф (76 та 35 од. кожного виду відповідно).

Офіційно вартість комплексів «Іскандер» не оголошувалася — це державна таємниця. Але на початку 2016 року Вірменія придбала приблизно чотири «Іскандери» у росії, заплативши від 70 до 100 мільйонів доларів. Тож, згідно з підрахунками, один такий комплекс (скоріш за все, це був дивізіон із чотирма пусковими установками, по дві ракети в кожній) обійшовся щонайменше у 17,5 млн доларів.

Вартість ракет «Калібр» також ніколи не розкривалася. Однак відомо, що у 2006 році ВМС Індії уклали контракт на купівлю 28 крилатих ракет в експортному варіанті. Тоді контракт оцінили в 184 млн доларів. Тобто за тогочасними цінниками, вартість однієї ракети «Калібр» становить не менше 6,5 млн доларів.

Крім того, у війні росія використовує також стратегічні крилаті ракети X-101, вартість яких невідома навіть приблизно. Однак саме вони є одними із найсучасніших в армії рф, тож їхні цінники у рази більші.

Втрачена техніка окупантів

За даними Міністерства оборони України, бойові втрати рф за два місяці війни (з 24 лютого до 24 квітня), зокрема, склали

● танків ‒ 873 одиниці;

● бойових броньованих машин ‒ 2 238 од.;

● артилерійських систем — 408 од.;

● літаків — 179 од.;

● гелікоптерів — 154 од.

Спробуємо перерахувати кількісні показники у грошове вираження.

Найбільше втрат країна-окупант зазнала на засобах атаки з повітря: у середньому за один літак, що полетів скидати бомби на територію України, росія заплатила 85 млн доларів, за гелікоптер — трохи більше 15 млн доларів. Тож у загальному рф втратила літаків на 15,2 млрд доларів, а гелікоптерів — на 2,1 млрд доларів.

За даними дослідження, середня ціна російських танків, які бомбили українські міста, складає 2,3 млн доларів. Тож загалом росія втратила на війні танків на понад 2 млрд доларів.

Найдорожча техніка рф, втрачена в Україні

Видання Forbes склало добірку найдорожчої техніки окупанта, знищеної українськими захисниками.

Так, першим експонатом за вартістю став флагман флоту росії — крейсер «Москва», що був підбитий 14 квітня двома українськими ракетами «Нептун». Його орієнтовна ціна становить 750 мільйонів доларів.

До вибухів «Москви» найдорожчою втратою для росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість — $86 млн.

Після Іл-26 за оцінювальною вартістю розташувалися:

● великий десантний корабель «Саратов» ($75 млн),

● винищувач Су-30СМ ($50 млн),

● винищувач-бомбардувальник Су-34 ($40 млн),

● винищувач Су-35 ($32 млн),

● літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП ($30 млн),

● командирський бойовий вертоліт Ка-52 ($16 млн),

● ударний вертоліт ($16 млн),

● зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 ($14 млн).

Що можна зробити на кошти, які росія витратила на війну

У 2020 році росія вихвалялася новим суперсучасним лікарняним комплексом для хворих на COVID-19 у Москві — його побудували всього за місяць.

За підрахунками журналістів, такий «подвиг» обійшовся міському бюджету у 16–22 млрд руб. — за нинішнім курсом це трохи більше за 284 млн доларів.

Тож замість того, аби відправляти до України усю ту техніку, яку вміло підбивають наші захисники, можна було б побудувати не одну новеньку лікарню у сотні російських міст.

За даними одного із забудовників Санкт-Петербургу, в середньому будівництво дитячого садка обходиться у 200-300 млн руб. (2-4 млн доларів). Тому за вартість російських танків, які залишили окупанти в Україні, можна було б побудувати тисячу дитсадків у російському місті-мільйоннику.

Крім того, у російському місті Барнаул у 2021 році урочисто відкривали міст після першого за 60 років ремонту. Звичайний міст, який у росЗМІ називають «унікальною спорудою» обійшовся бюджету в 1,1 млрд рублів (понад 13 млн доларів). Нагадаємо, один гелікоптер, відправлений до України, коштує близько 14 млн у валюті. Тож на вартість знищених в нашій країні російських гвинтокрилів можна було би забудувати Барнаул 150-ма такими мостами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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