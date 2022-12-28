День фінансів: нові правила отримання посвідчення водія, індексація пенсій у 2023, як вибрати генератор — Finance.ua

День фінансів: нові правила отримання посвідчення водія, індексація пенсій у 2023, як вибрати генератор Сьогодні 17:50

Середа, 28 грудня. В Мінекономіки розповіли, як планують боротись із безробіттям, а в Мінфіні — чи буде індексація пенсій в наступному році.

Нові правила отримання посвідчення водія. В Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для В Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для отримання посвідчення водія : по-перше, планують зробити верифікацію та доступ до класу для складання іспитів; по-друге, теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за нових умов; по-третє, зміниться процес практичного складання іспитів; по-четверте, закуплять для сервісних центрів МВС транспортні засоби з вмонтованими технічними засобами різних категорій.

Доходи українців. НБУ зафіксував, що номінальні НБУ зафіксував, що номінальні доходи населення в другому півріччі перевищують торішні показники. Зазначається, що значні виплати військовим дали змогу зберегти сукупні реальні доходи населення на рівні попереднього року, попри прискорення інфляції.

Курс валют у 2023 році — прогноз Мінфіну. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним , якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Як зазначив Марченко, на сьогодні в різних куточках світу заморожено російських активів на щонайменше $300 млрд, однак питання з їхньою конфіскацією на користь Україні досі не вирішено. Ключова перепона — відсутність механізму, який би дозволив це зробити без згоди власників цих активів.



Міністр також розповів про плани щодо індексації пенсій. Уряд та Мінфін може та планує індексувати пенсії у березні наступного року. Однак в Україні не будуть підвищувати мінімальну зарплату, оскільки в цій ситуації це призведе до девальвації нацвалюти та зростання інфляції.

Платежі в ПриватБанку без доступу до інтернету. ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Щойно з’являється доступ до інтернету, користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів.

Боротьба з безробіттям. Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що багато громадян на сьогодні змогли пристосуватися до реалій війни та почали вивчати нові професії. В центрах зайнятості нові професії опанувало вже 45 тис. людей. Ще одним Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що багато громадян на сьогодні змогли пристосуватися до реалій війни та почали вивчати нові професії. В центрах зайнятості нові професії опанувало вже 45 тис. людей. Ще одним способом боротьби з безробіттям є програма «Армії відновлення». Третій аспект — це люди, які мають підприємницькі здібності та бажають розпочинати бізнес навіть під час війни.

Свириденко також заявила, що Міністерство економіки не відкидає можливість зниження певних податків в Україні, однак пропонує обережно підходити до подібних ідей.

Автоматичне продовження соцвиплат. Уряд ухвалив постанову, якою продовжив автоматичне Уряд ухвалив постанову, якою продовжив автоматичне здійснення соціальних виплат , дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей позбавлених батьківського піклування.

Плани Укрпошти щодо випуску нових марок. Укрпошта заздалегідь готує українців до випуску нових марок, оскільки останні випуски — Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя — були розкуплені майже за лічені дні. Укрпошта заздалегідь готує українців до випуску нових марок, оскільки останні випуски — Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя — були розкуплені майже за лічені дні. Тепер випусків буде більше , але тиражі будуть менші. Укрпошта вже готує нестандартні 3 випуски марок на січень — лютий.

Ціни на новобудови. Попит на Попит на квартири в новобудовах становить приблизно 10-20% від показників, які фіксували на ринку до повномасштабного вторгнення. Зростання цін на первинному ринку в листопаді істотно скоротилося, що пов’язано насамперед зі зниженням курсу долара. Стабільно дорожчають квартири класу «економ» і «комфорт» (до 7,5%) за середнього зростання цін лише на 1,5%.

До речі, за даними Фонду держмайна, з початку великої війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об’єктів нерухомості. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893).

Екстрені відключення світла. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла, і в таких реаліях Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла, і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму

Згідно з різними сценаріями, блекаут по всій країні може тривати протягом 2-7 днів. За такої тривалої відсутності світла не допоможуть навіть павербанки та зарядні станції, оскільки вони рано чи пізно розряджаються. Мимоволі кожен почав задумуватись про генератори. У новому матеріалі Finance.ua розповість, які види генераторів існують, наскільки вони безпечні, та за які гроші варто їх придбати:

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