День фінансів: нові правила отримання грантів на створення бізнесу та пільгові програми купівлі житла

Середа, 26 листопада. Доїхати потягом в Польщу буде простіше, митники перевірятимуть пасажирів прямо під час руху на підʼїзді до кордону. Ryanair додає 10 нових маршрутів у Братиславі, а lifecell змінює умови для закордонних абонентів.

Гранти на бізнес

Кабінет Міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подають у межах програм Власна справа, Гранти для ветеранів і членів їхніх родин. Такий підхід дозволить державі розуміти, які проєкти можуть створити робочі місця, коли вони можуть окупитися і які податки можуть надійти до громад.

Пільгові програми купівлі житла

Питання придбання первинного житла в Україні залишається актуальним для багатьох сімей. Більшість прагне зробити це з максимальною вигодою. В Україні діє кілька програм підтримки громадян у питанні придбання первинного житла. Наприклад, програма Домівка+ дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років.

🔑 Крім тієї програми популярнішими вважаються єОселя, іпотечне кредитування для маріупольців, Кредит для молоді, єВідновлення, Постанова 719. Детально про кожну з цих програм розповідаємо в новій статті:

Компенсація за світло

В уряді повідомили , що в межах програми Зимова підтримка компенсацію на оплату електроенергії отримали вже понад 280 тисяч родин. Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім’ю. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Український автопарк старішає

Дані Інституту досліджень авторинку свідчать , що в жовтні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України становив 16,4 року. Це трохи більше, ніж у вересні, коли показник становив 16,0 років. Для порівняння середній вік авто у країнах ЄС становить близько 12 років.

До речі, від початку року Головний сервісний центр МВС тимчасово призупинив діяльність 106 торговельних організацій, які продають транспортні засоби та їхні складові частини.

🚗 Серед основних причин:

відсутність вивіски та режиму роботи;

укладання договорів поза торговельним приміщенням;

порушення правил обліку й документообігу.

Оновлення в lifecell

lifecell запроваджує нові умови акції «Гігабайти без кордонів». Оновлення стосуються всіх тарифів з роумінговими можливостями та базових пакетів, де інтернет у 7 країнах надається як додатковий бонус. Послуга дозволяє українським абонентам користуватися мобільним інтернетом у десятках країн Європи та світу без додаткової оплати. Що змінилося для користувачів — розповідаємо тут

Прискорений прикордонний контроль

Уряд спростив прикордонний і митний контроль у міжнародних потягах. Новий режим запрацює на маршрутах Київ — Перемишль та Київ — Хелм. Потяг більше не буде робити довготривалу зупинку на кордоні, щоб пасажири пройшли необхідні процедури. Тепер митники і прикордонники будуть проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

✈️ Додамо, що лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту словацької столиці Братислава. У розкладі на 2026 рік вона виконуватиме рекордну кількість рейсів із головного аеропорту Словаччини — 33 маршрути.

Нові правила для кредитних історій

Національний банк планує оновити порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій, він виніс на громадське обговорення новий проєкт постанови. Регулятор планує запровадити окреме положення про контроль за бюро кредитних історій. У ньому визначено, як саме НБУ здійснюватиме контроль: як запитуватиме інформацію, як реагуватиме на порушення, які дії вимагатиме від бюро.

План фінансування України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила , що Євросоюз може вже в грудні завершити роботу над планом фінансування України в майбутньому. Валтонен зробила такий прогноз після відеоконференції з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Області-лідери за сплатою земельного податку

Платники Дніпропетровської області та Києва сплатили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року. До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а до бюджету столиці 5,3 млрд грн. Загалом за 10 місяців місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю.

