0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До Шенгену приєдналась ще одна країна

173
До Шенгену приєдналась ще одна країна
До Шенгену приєдналась ще одна країна
Шенгенська зона Європи готова отримати нового члена у 2026 році. Після понад 20 років перебування в Європейському Союзі, невелика острівна країна Кіпр отримує підтримку, щоб нарешті перейти до зони без паспортів у новому році.
Про це пише Travel Off Path.

Як працює Шенгенська угода

Шенгенська зона Європи — це сукупність (наразі) 29 країн, які добровільно скасували прикордонний та митний контроль між собою. Вона включає більшість Європейського Союзу, а також держави, що є членами ЄС, такі як Швейцарія, Норвегія, Ісландія та інші.

Кіпр стане 30-ю країною Шенгенської зони

За останні 4 роки до Шенгенської зони було додано 3 країни: Хорватію, Болгарію та Румунію. Починаючи з 2026 року, зона вільного кордону готується прийняти свого знакового 30-го члена: Кіпр.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems