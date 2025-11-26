До Шенгену приєдналась ще одна країна
Шенгенська зона Європи готова отримати нового члена у 2026 році. Після понад 20 років перебування в Європейському Союзі, невелика острівна країна Кіпр отримує підтримку, щоб нарешті перейти до зони без паспортів у новому році.
Про це пише Travel Off Path.
Як працює Шенгенська угода
Шенгенська зона Європи — це сукупність (наразі) 29 країн, які добровільно скасували прикордонний та митний контроль між собою. Вона включає більшість Європейського Союзу, а також держави, що є членами ЄС, такі як Швейцарія, Норвегія, Ісландія та інші.
Кіпр стане 30-ю країною Шенгенської зони
За останні 4 роки до Шенгенської зони було додано 3 країни: Хорватію, Болгарію та Румунію. Починаючи з 2026 року, зона вільного кордону готується прийняти свого знакового 30-го члена: Кіпр.
