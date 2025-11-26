В Україні до 1 лютого сформують повний перелік нелегальних АЗС Сьогодні 18:00

Кабінет Міністрів до 1 лютого 2026 року має сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, за останні роки галузь демонструє зростання зі сплати податків та ефективну детінізацію. Однак частина мереж продовжує занижувати зарплати, нерівномірно сплачувати податки, а на ринку масово функціонують нелегальні АЗС.

«Ситуація зараз критична: з перевірених моїми помічниками нелегальних АЗС лише кілька закриті, частина продовжує працювати навіть після перевірок. У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів», — зазначив Гетманцев.

Рекомендації Комітету

Комітет Верховної Ради рекомендував ДПС, БЕБ і Нацполіції:

провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС;

забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови;

контролювати дотримання мінімальних зарплат усіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;

щомісяця публікувати дані про сплату податків на 1 літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.

Термін виконання

Кабінет Міністрів має до 1 лютого 2026 року забезпечити повний перелік нелегальних АЗС і конкретні результати по кожному об’єкту — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Нацбанк прогнозує, що ціни на пальне в Україні зростуть — причому вже до кінця 2025 року. Втім, зростання не буде різким, а тому суттєвої зміни цін на АЗС, у т.ч. на бензин, найімовірніше, вдасться уникнути.

Як зазначив регулятор, досягти цього вдасться, зокрема, через відтермінування набрання чинності вимогою про обов’язкове додавання біоетанолу до бензину — до 1 січня 2026-го. Через це норма не позначатиметься на цінах палива принаймні до кінця цього року.

