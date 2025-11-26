Коли ЄС погодить план фінансування України Сьогодні 16:23

Євросоюз може вже в грудні завершити роботу над планом фінансування України в майбутньому.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє The Telegraph

Валтонен зробила такий прогноз після відеоконференції з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Більш детальних подробиць голова МЗС Фінляндії не розкрила.

«Репараційний кредит» для України

Нагадаємо, спочатку Єврокомісія запропонувала надати Україні так званий «репараційний кредит» за рахунок заморожених російських активів.

Для того, щоб така ініціатива набула чинності, її мають підтримати всі 27 країн-членів Євросоюзу.

Поки що проти виступає Бельгія, де зберігається найбільша частина заморожених активів рф.

У Брюсселі побоюються, що країну змусять повернути кошти росії в разі, якщо юристи Кремля оскаржать ідею про використання заморожених активів рф для допомоги Україні. Чиновники Єврокомісії намагаються переконати Бельгію погодитися на «репараційний кредит», але поки що ситуація не змінюється.

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Єврокомісія працює над альтернативними варіантами фінансування України на випадок, якщо «репараційний кредит» узгодити не вдасться.

Зокрема, ЄК розглядає «перехідний» кредит, який профінансують за рахунок запозичень ЄС.

При цьому у випадку з довгостроковою допомогою єдиним варіантом залишається «репараційний кредит».

Україні вкрай необхідна фіндопомога з боку західних союзників, оскільки дефіцит українського бюджету оцінюється приблизно в 60 млрд доларів.

