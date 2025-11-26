0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні призупинили діяльність понад сотні продавців автівок: причини

405
В Україні призупинили діяльність понад сотні продавців автівок: причини
В Україні призупинили діяльність понад сотні продавців автівок: причини
Від початку року Головний сервісний центр МВС тимчасово призупинив діяльність 106 торговельних організацій, які продають транспортні засоби та їхні складові частини. Рішення ухвалили після перевірок, під час яких виявили порушення вимог постанови КМУ № 1200.
Про це повідомляє Укравтопром.

Чому призупиняли роботу продавців

Перевірки встановили низку порушень, що могли вплинути на прозорість продажів та безпеку покупців.
Основні з них такі:
  • відсутність вивіски та інформації про режим роботи, що створює ризики для покупців, які не знають, з ким укладають угоду;
  • укладання договорів поза торговельним приміщенням, що суперечить чинним вимогам;
  • порушення правил обліку та документообігу, які впливають на правильність оформлення угод і фіксацію операцій.
Нагадаємо, раніше в Головному сервісному центрі МВС повідомили, що розрахунок за купівлю-продаж автомобіля між продавцем і покупцем здійснюється виключно за їхньою домовленістю, без участі співробітників сервісного центру.
Договір купівлі-продажу транспортного засобу укладається між двома сторонами — продавцем і покупцем. Законодавство не передбачає, що передача коштів має відбуватися у приміщенні сервісного центру МВС або за участі адміністратора. Отже, сервісний центр МВС та його працівники не несуть відповідальності за проведення розрахунків між сторонами й не беруть участі в їх здійсненні.
Перед тим як сповна насолоджуватися новим автомобілем після його купівлі, потрібно виконати кілька формальностей. Одна з них — сплата податків під час першої державної реєстрації автомобіля. При першій державній реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на державне пенсійне страхування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems