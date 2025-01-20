День фінансів: нові критерії критичності ОПК, розкриття банківської таємниці, відновлення реєстрів Мін’юсту — Finance.ua

День фінансів: нові критерії критичності ОПК, розкриття банківської таємниці, відновлення реєстрів Мін’юсту Сьогодні 17:45

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні розпочалися урочисті заходи щодо інавгурації Трампа. Трамп складе присягу як 47-й президент США, офіційно набуде повноважень лідера країни і повернеться в Білий дім.

Як інавгурація Трампа вплине на курс валют — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Також Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп представили свої офіційні мемкоїни $TRUMP та $MELANIA . Як відреагувала криптоспільнота на запуск цих мемкоїнів — розповідаємо тут

Розкриття банківської таємниці. Національний банк Національний банк заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу. У пресслужбі наголосили, що стабільність банківської системи залежить від рівня правової захищеності банківської таємниці. Банки відповідно до положень законодавства є гарантами таємниці банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Також у Нацбанку повідомили , що банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС та станом на 1 січня 2025 року зберігає достатній запас капіталу всіх рівнів.

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу. У Міністерстві юстиції У Міністерстві юстиції повідомили , що відновили інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати.

Санкції США. США вперше США вперше запровадили санкції проти нафтових танкерів, які ще не вийшли у плавання. Шість суден, що будуються на російській верфі «Звезда», опинилися під обмеженнями. Цей крок є частиною зусиль Вашингтона щодо обмеження російського експорту нафти та ускладнення спроб москви створити власний танкерний флот.

Критерії критичності ОПК. В Україні В Україні оновили критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. На період мобілізації та на воєнний час бронювання військовозобов’язаних працівників можливо у кількості від 50% від загальної кількості працівників на деяких підприємствах, в установах, організації, а на деяких — не більше 50%.

Офіційне безробіття в Україні. За За даними НБУ, рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму. У грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисяч, серед яких 75,8 тисячі — жінки. Рік тому було 96,1 тисяч безробітних.

Зарплати українських тестувальників. Як Як свідчать результати опитування DOU, зарплати Automation QA усіх тайтлів, окрім Junior, знизилися за останні пів року. У General QA, навпаки, є зростання в зарплатах досвідчених тестувальників від Middle до Team Lead.

Новий сервіс для компаній та ФОПів. NovaPay NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт. Зарплата перераховується без комісії, тоді як в інших банках це може коштувати до 0,5%. Для підключення компанії потрібно подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проєкту.

Нагадаємо, що 20 січня — останній день, коли підприємці мають сплатити податки та внески за січень 2025 року, а також подбати про єдиний соціальний внесок за IV квартал 2024 року.

Допомога біженцям у Німеччині. Соціальні виплати в Німеччині є значною підтримкою для українців, які шукають тимчасовий захист у цій країні. Проте отримання цієї допомоги супроводжується Соціальні виплати в Німеччині є значною підтримкою для українців, які шукають тимчасовий захист у цій країні. Проте отримання цієї допомоги супроводжується виконанням певних обов’язків

Мільйони українців опинилися за кордоном, але в більшості випадків вони зобов’язані сплачувати комунальні послуги в Україні. Завдяки цифровізації виконати цей обов’язок не складно — для платежів достатньо мати смартфон / комп’ютер з доступом до Інтернету та банківську картку. У новій статті розповімо, як сплатити комуналку, коли ви перебуваєте поза межами країни:

Система проти вивезення краденого рф зерна. Міністри сільського господарства України, Британії та Литви Міністри сільського господарства України, Британії та Литви підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій. Система дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування.

Процедура оцінювання активів неплатоспроможних банків. Фонд держмайна та Фонд гарантування вкладів Фонд держмайна та Фонд гарантування вкладів уклали меморандум про вдосконалення оцінювання активів неплатоспроможних банків. Буде створено робочу групу щодо вирішення питань про визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур.

ВВП на душу населення. Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа заявив , що економіка України попри війну продовжує відновлювальне зростання. За показником ВВП на душу населення перевищений довоєнний рівень.

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