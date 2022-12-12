День фінансів: нова послуга в «Дії», тарифи на світло для бізнесу, депозитні ставки банків — Finance.ua

День фінансів: нова послуга в «Дії», тарифи на світло для бізнесу, депозитні ставки банків Сьогодні 17:50

В понеділок, 12 грудня Голова «Укренерго» повідомив, чи буде зростання тарифу на світло для бізнесу та на які сфери для інвестицій звернути увагу:

Тарифи. Наразі про жодне Наразі про жодне збільшення вартості електроенергії для бізнесу вдвічі взагалі немає мови. На сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 гривень за кіловат-годину, сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Блекаут в Україні в Україні можливий , але є нюанси, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому каналу ARD. Варіант повного блекауту досить реалістичний, проте нестабільна ситуація не буде штовхати українців залишити країну.

Президент Зеленський назвав регіони з дуже складною ситуацією з енергопостачанням.

При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після восьми хвиль російських ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі. Таким чином в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності.

Також в уряді розказали, хто в першу чергу отримуватиме електроенергію.

Ситуація з електрикою у Києві. Ситуація з відключеннями електроенергії у Києві Ситуація з відключеннями електроенергії у Києві залишається складною, проте відновлення триває. Київська міська військова адміністрація зазначає, що у столиці тривають відновлювальні роботи, але вони ускладнені погодними умовами.

Падіння економіки України сповільнилося. Державна служба статистики Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІІ кварталі 2022 року. Економіка впала на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Нова послуга в «Дії». Як повідомивв Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром Як повідомивв Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром з’явиться нова послуга. Як він зазначив, це один із найпопулярніших документів для ФОП.

Депозитні ставки банків. Після того як НБУ різко підвищив облікову ставку (з 10% до 25%), дохідність за депозитами у гривні з початку червня майже подвоїлася. Хто з банків змінював депозитні ставки Після того як НБУ різко підвищив облікову ставку (з 10% до 25%), дохідність за депозитами у гривні з початку червня майже подвоїлася. Хто з банків змінював депозитні ставки читайте тут.

На які сфери для інвестицій звернути увагу. Якщо брати за основу для власного інвестування ті ринки, які «Жити на відсотки», що відбулася 10 грудня у Києві. Якщо брати за основу для власного інвестування ті ринки, які знаходяться напередодні вибухового зростання, можна виграти. Про це розповів д.е.н., професор, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач під час конференції, що відбулася 10 грудня у Києві.

Як ІТ-індустрія розвиває інші галузі економіки у 2022 році. За підсумками десяти місяців 2022 року ІТ-галузь За підсумками десяти місяців 2022 року ІТ-галузь принесла в економіку України 6 млрд доларів США експортної виручки та досягла 10% зростання у порівнянні з попереднім роком.

Закордон:

Глава Мінфіну США повідомила, скільки триватиме підтримка України. Американський уряд продовжить фінансову підтримку України на тлі руйнівної російської агресії проти країни.

В ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій. Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який повинен буде контролювати суворе виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною.

з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій. Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який повинен буде контролювати суворе виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною. Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України, та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.



Рада ЄС погодила збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро. Загальне збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро (у цінах 2018 року).

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