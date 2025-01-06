День фінансів: нова податкова система після війни, девальвація гривні у 2024, держпослуги в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: нова податкова система після війни, девальвація гривні у 2024, держпослуги в «Дії» Сьогодні 17:45

У понеділок, 6 січня, про підсумки 2024 та плани на 2025 рік.

Нова податкова система після війни. Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману. Президент також нагадав про необхідність податкової реформи, наголосивши на важливості того, щоб бізнес повертався.

Також Зеленський розповів , що за весь час війни США виділили Україні $177 млрд, проте наша країна не отримала й половини цих коштів.

До речі, віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив , що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним. Він додав, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять там місце для себе і своїх родин.

Підсумки на валютному ринку 2024. Як Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, за 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. За середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні.

Зі свого боку виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує , що цього року курс долара в Україні може триматися на рівні 42 гривні за долар і поступово піднятися до 47 гривень до кінця року. За його словами, такий сценарій можливий, незважаючи на те, що в Державному бюджеті передбачено курс 45 гривень за долар.

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