Скільки заробили аудиторські компанії в Україні (рейтинг, інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробили аудиторські компанії в Україні (рейтинг, інфографіка) Сьогодні 13:30

Скільки заробили аудиторські компанії в Україні (рейтинг, інфографіка)

В Україні зростають вимоги до прозорості та підзвітності компаній, адже країна все більше переймає норми ЄС. Крім того, від прозорості бізнесу залежить і довіра клієнтів. А в умовах економічної турбулентності бізнесу дуже важливо мати чітке уявлення про стан своїх фінансів і правильність обліку.

Агенція візуальних комунікацій Top Lead підготувала рейтинг аудиторських компаній України, що може стати реальним інструментом для оцінки ринку та підвищити прозорість на ринку аудиторських послуг. Finance.ua як медіапартнер проєкту ділиться рейтингом із читачами.

Про методологію. Перелік компаній для рейтингу сформовано за критерієм наявності їх у реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності (САД). За допомогою системи YouControl обрано 20 найбільших САД за розміром доходу у 2023 році. Інформацію про дохід від надання аудиторських послуг отримано зі Звітів про прозорість. Результати рейтингу відображають лише дані, доступні на момент складання, та не враховують можливі зміни або оновлення, які могли статися після цієї дати.

ТОП-5 аудиторських компаній в Україні за доходом від надання аудиторських послуг у 2023 році

Перше місце у рейтингу аудиторських компаній за доходом від надання аудиторських послуг посідає PwC Україна, дохід у 2023 склав 407,2 млн грн.

Другу позицію обіймає EY в Україні з доходом від аудиторських послуг в 268,3 млн грн.

На третій позиції KPMG Ukraine — 247,6 млн грн.

Четверте місце посідає Baker Tilly Ukraine — 189,0 млн грн.

Замикає першу п’ятірку Делойт в Україні — 185,1 млн грн.

Як видно, в першій п’ятірці опинились всі компанії так званої «Великої четвірки», — це чотири найбільші у світі компанії, що надають аудиторські та консалтингові послуги.

Які ще компанії увійшли до рейтингу за доходом від аудиторських послуг у 2023:

BDO Ukraine — 106,3 млн грн;

Grant Thornton Ukraine — 78,1 млн грн;

Crowe Erfolg Ukraine — 66,8 млн грн;

Kreston Ukraine — 54,1 млн грн;

AC Crowe Ukraine — 44,2 млн грн;

Forvis Mazars в Україні — 35,7 млн грн;

HLB Ukraine — 34,0 млн грн;

RSM Ukraine — 28,9 млн грн;

Nexia DK — 24,1 млн грн;

PKF — 16,2 млн грн;

Актив-Аудит — 12,3 млн грн;

Аудит-Інвест — 11,1 млн грн;

EBS — 9,1 млн грн;

Де Візу — 7,9 млн грн.

Дані про дохід від надання аудиторських послуг Аудит-Поділля недоступні, в інфографіці представлено лише загальний дохід суб’єкта аудиторської діяльності у 2023 році.

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