День фінансів: нова фондова біржа, курс валют у серпні, ціни на нерухомість у Туреччині Сьогодні 17:45

П’ятниця, 5 вересня. Долар повертає привабливість серед українців, а в уряді готуються підняти тарифи на комуналку та відкрити нові можливості для інвесторів.

Фондовий ринок в Україні

НБУ, ЄБРР, Мінфін, Мінекономіки і НКЦПФР розпочали реалізацію меморандуму про співробітництво для створення єдиної інтегрованої інфраструктури ринків капіталу. Згідно з меморандумом, в Україні планують створити вертикально інтегровану інфраструктуру ринків капіталу, що включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік.

Зі свого боку НКЦПФР готує цифрові інструменти для пенсійних накопичень. Нинішній рівень цифровізації державних послуг відкриває нові можливості для пенсійних накопичень.

«Наше завдання — дати українцям прості, цифрові та безпечні інструменти для пенсійних накопичень на майбутнє», — заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Також НКЦПФР пропонує продати 7% акцій прибуткових держкомпаній у вільний обіг. Ідеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Наприклад, НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».

Ставки на депозити

На 11 вересня планується засідання монетарного комітету Нацбанку, на якому, ймовірно, буде ухвалене рішення про зниження облікової ставки. Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв прогнозує , що облікова ставка може знизитися на 0,5−1 відсоткового пункту.

Очікується, що слідом за обліковою ставкою зміняться й інші монетарні інструменти. Зокрема, змін зазнає ставка за 3-місячними депозитами, на основі якої банки формують ставки дохідності за гривневими вкладами.

Податки при даруванні нерухомості

Дарування та спадкування нерухомості завжди були популярними способами передачі майна в Україні. Однак отримання житла чи земельної ділянки від родичів чи інших осіб нерідко супроводжується податковими зобов’язаннями. Розповідаємо , які податки треба сплатити при даруванні нерухомості.

🧐 До речі, а ви знали, що сучасні туристи, в більшості випадків, їдуть до Туреччини не відпочивати (або не тільки відпочивати)? Так ось, вони активно, навіть в прискореному темпі, підбирають собі житло та приміщення для бізнесу.

Finance.ua вирішив розібратись у цій темі та дізнатися про ціни на нерухомість у Туреччині та Анталії, зокрема, а також які причини складнощів з придбанням там житла для іноземців. Що ж цього вийшло — читайте в новій статті 👇

Курс валют у серпні

За даними НБУ, у серпні чистий попит на іноземну валюту знизився, а середні офіційні курси гривні до долара та євро зміцнилися.

З квітня 2025 року українці почали частіше відкладати кошти у євро, і ця валюта стала основною для нових заощаджень. Проте вже в серпні долар почав повертати свої позиції. У серпні на готівковому ринку громадяни придбали 1,92 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продали 1,561 млрд. Різниця між купівлею та продажем склала 359 млн доларів на користь купівлі.

Банки, де українці тримають кошти

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків, де фізичні особи зберігали 1,306 трлн грн. Від початку року обсяг вкладів зріс на 7,4%, тобто на 90 млрд грн. Найбільше заощаджень українці тримають у державних ПриватБанку — 472,8 млрд грн та Ощадбанку — 220,7 млрд грн.

Тарифи на комуналку

Як розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки. Ніколайчук підкреслив, що нинішнє субсидіювання цін на комунальні послуги є дорогим для держави. Це створює тиск на бюджет та квазібюджетні баланси.

Водночас Мінсоцполітики пропонує нові правила підтримки ВПО під час опалювального сезону.

Штрафи у Резерв+

На початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс для сплати штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Відтоді його функціонал розширювали, і зараз у застосунку можна оплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку. У Міністерстві оборони пояснили , як це все працює.

ШІ знайде вам роботу

Штучний інтелект може не лише забирати робочі місця, а й допомагати їх знаходити. Принаймні саме таку функцію йому знайшли у Державній службі зайнятості, яка запустила новий ШI-інструмент для пошуку роботи. Відтепер на сайті служби доступний цифровий помічник, що має спростити підбір вакансій.

Довгий час вважалося, що найкращий спосіб підняти зарплату — змінити роботу. Але тепер ця стратегія втрачає актуальність . Уперше за 15 років доходи тих, хто залишається на своєму місці (job-stayers), зростають швидше, ніж у тих, хто переходить до нового роботодавця (job-switchers).

