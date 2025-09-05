Часті зміни роботи більше не гарантують вищу зарплату Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Довгий час вважалося, що найкращий спосіб підняти зарплату — змінити роботу. Але тепер ця стратегія втрачає актуальність, принаймні у США.

Про це пише Центр економічної стратегії з посиланням на The Economist.

Уперше за 15 років доходи тих, хто залишається на своєму місці (job-stayers), зростають швидше, ніж у тих, хто переходить до нового роботодавця (job-switchers).

Після пандемії популярною стала «Ера великих відставок»: через нестачу працівників компанії пропонували кращі умови тим, хто вирішував змінити місце роботи. Це дозволяло швидко підвищити дохід.

Проте вже у березні 2025 року різниця у зростанні зарплат скоротилася з 8,4% у 2022 році до 1,9%.

Що відбувається на ринку праці:

ринок праці «охолоджується», приватний сектор створює менше нових робочих місць, ніж очікувалося;

зростає безробіття серед випускників — їх неохоче беруть на роботу;

співвідношення вакансій до тих, хто шукає роботу, впало до 1:1;

малий бізнес найменш активно підвищує зарплати з часів пандемії;

криза посилюється через скорочення у консалтингу, проблеми в ІТ (високі ставки та конкуренція з ШІ).

Відмітимо, що в український ринок праці зараз відрізняється від міжнародного. За даними НБУ, у серпні 2025 року пропозиція праці в Україні, виміряна кількістю нових резюме, зростала швидше, ніж попит на робітників, хоча темпи росту трохи сповільнилися. Дефіцит робочої сили залишався високим, що підтримувало підвищення зарплат, при цьому темпи їхнього зростання трохи пригальмували.

За опитуванням Інституту економічних досліджень (ІЕД), пошук кваліфікованих працівників у липні дещо полегшився, а некваліфікованих — погіршився, ймовірно, через високий попит на сезонних робітників.

Показник середньої зарплати у червні вперше від початку року не зріс та залишився на рівні 25 тис. грн. Водночас минулого місяця кількісь кандидатів на ринку праці була найвищою за два роки.

За даними Work.ua, найвищі зарплати зараз у ендодонтистів, які отримують 60 тис. грн щомісяця. Водії-міжнародники, рієлтори та трейдери мають однаковий дохід у розмірі 55 тис. грн.

