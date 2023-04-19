День фінансів: найпопулярніші банкноти в Україні, ставки на іпотеку, ситуація з безробіттям — Finance.ua

День фінансів: найпопулярніші банкноти в Україні, ставки на іпотеку, ситуація з безробіттям
У середу, 19 квітня, розповімо, під які відсотки банки видають іпотечні кредити та як отримати пенсію за кордоном.
Середня ставка на іпотеку. За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому 2023 року становила 8,3% (в січні — 7,5%). Банки України в лютому видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн.
Найбільш популярні банкноти та монети. Як повідомляє Нацбанк, на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а серед монет — номіналом 10 копійок. Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень, а серед монет — номіналом 10 гривень.
Тариф на електроенергію у травні. В Україні розглядають варіанти підвищення тарифу на електроенергію для населення. Відтак українці можуть платити вже у травні за 1 кіловат-годину на 30-40% больше більше. Причиною підвищення ціни стали масові ракетні обстріли по ключових енергетичних об’єктах України.
Ситуація із безробіттям. У квітні вже налічується 137,3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Це на 12,7 тисячі осіб менше порівняно з березнем, коли було зареєстровано 150 тисяч. Показник вкотре оновив рекорд за історію спостережень в Україні, він удвічі менший, ніж було рік тому у березні, коли було зареєстровано 286,9 тис. осіб.
- До речі, портал із пошуку роботи Work.ua опублікував свіжу добірку вакансій, куди терміново потрібні працівники і при цьому претендентам не обов’язково мати досвід роботи.
- У свою чергу в budni.rabota.ua зробили підбірку неординарних вакансій.
Статки найбагатших. Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд. Це сталося завдяки відновленню фондового ринку та зростанню акцій компаній, якими володіють мільярдери.
- Також додамо, що американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки.
Росіянам заборонять володіти землею в Україні. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. Росіянам заборонять володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України. Також пропонується передбачити, що будь-яка діяльність росіян у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.
- Крім того, нардепи розробили законопроєкт щодо зміни підходу до проведення обшуків у компаніях.
Виплата пенсій за кордоном. Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту. Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування). Також уряд спростив порядок призначення субсидій, пільг і деяких соцвиплат.
3,3 мільярда гривень на вживані авто з-за кордону. У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. Найбільше коштів українці витратили на купівлю авто з США (1,1 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Польща. На третьому місці — Німеччина.
Економічна формула диктатури. Після капітуляції Японії у 1945 році Корея, яку Японська імперія поглинула ще 1910-го, була окупована двома державами, що раніше оголосили японцям війну — СРСР і США. Планувалося, що поділ тимчасовий, країну мали об’єднати. Утім, в обох зонах відбулося формування двох різних урядів. Finance.ua вирішив дізнатись більше про економіку Північної Кореї. Що з цього вийшло, читайте в новій статті:
Північна Корея. Економічна формула диктатури 🧐
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