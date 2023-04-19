День фінансів: найпопулярніші банкноти в Україні, ставки на іпотеку, ситуація з безробіттям — Finance.ua

День фінансів: найпопулярніші банкноти в Україні, ставки на іпотеку, ситуація з безробіттям Сьогодні 17:50

У середу, 19 квітня, розповімо, під які відсотки банки видають іпотечні кредити та як отримати пенсію за кордоном.

Середня ставка на іпотеку. За даними НБУ, середньозважена ефективна За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому 2023 року становила 8,3% (в січні — 7,5%). Банки України в лютому видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн.

Найбільш популярні банкноти та монети. Як повідомляє Нацбанк, на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет. . Як повідомляє Нацбанк, на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а серед монет — номіналом 10 копійок. Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень, а серед монет — номіналом 10 гривень.

Тариф на електроенергію у травні. В Україні розглядають варіанти підвищення . В Україні розглядають варіанти підвищення тарифу на електроенергію для населення. Відтак українці можуть платити вже у травні за 1 кіловат-годину на 30-40% больше більше. Причиною підвищення ціни стали масові ракетні обстріли по ключових енергетичних об’єктах України.

Ситуація із безробіттям. У квітні вже налічується 137,3 тисячі У квітні вже налічується 137,3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних . Це на 12,7 тисячі осіб менше порівняно з березнем, коли було зареєстровано 150 тисяч. Показник вкотре оновив рекорд за історію спостережень в Україні, він удвічі менший, ніж було рік тому у березні, коли було зареєстровано 286,9 тис. осіб.

До речі, портал із пошуку роботи Work.ua опублікував свіжу добірку вакансій, куди терміново потрібні працівники і при цьому претендентам не обов’язково мати досвід роботи.

У свою чергу в budni.rabota.ua зробили підбірку неординарних вакансій.

Статки найбагатших. Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд . Це сталося завдяки відновленню фондового ринку та зростанню акцій компаній, якими володіють мільярдери.

Також додамо, що американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки.

Росіянам заборонять володіти землею в Україні. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. Росіянам заборонять володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України. Також пропонується передбачити, що будь-яка діяльність росіян у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.

Крім того, нардепи розробили законопроєкт щодо зміни підходу до проведення обшуків у компаніях.

Виплата пенсій за кордоном. Уряд передбачив можливість Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту. Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування). Також уряд спростив порядок призначення субсидій, пільг і деяких соцвиплат.

3,3 мільярда гривень на вживані авто з-за кордону. У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. Найбільше коштів українці витратили на купівлю авто з США (1,1 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Польща. На третьому місці — Німеччина.

Економічна формула диктатури. Після капітуляції Японії у 1945 році Корея, яку Японська імперія поглинула ще 1910-го, була окупована двома державами, що раніше оголосили японцям війну — СРСР і США. Планувалося, що поділ тимчасовий, країну мали об’єднати. Утім, в обох зонах відбулося формування двох різних урядів. Finance.ua вирішив дізнатись більше про економіку Північної Кореї. Що з цього вийшло, читайте в новій статті:

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