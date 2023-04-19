Українцям пропонують неординарні вакансії: де та скільки платять — Finance.ua

Українцям пропонують неординарні вакансії: де та скільки платять Сьогодні 17:00

Українцям пропонують неординарні вакансії: де та скільки платять

Українці навіть під час війни продовжують шукати на роботу непересічних фахівців, адже потрібно комусь керувати хором, доглядати за птахами, керувати кінотеатром та вчити земляків плавати на байдарках. Про це пише budni.rabota.ua

Добірка незвичайних вакансій:

Київ, гідридна зайнятість.

Новоспеченому працівнику доручать підготовку відеоматеріалів до ефіру, сегментування, облік та зберігання відеоматеріалів. Можна працювати в офісі або дистанційно.

Київ, офіс, повна зайнятість.

Також медіахолдинг відчиняє свої двері для спеціаліста, який візьме на себе розробку кулінарної складової конкурсів проєкту, комунікацію з суддями проєкту стосовно кулінарної складової, розробку і пропрацьовку страв. Розглядають кандидатів з досвідом роботи від 3-х років фуд-продюсером або шеф-кухарем у ресторані.

Київ, офіс, повна зайнятість.

Вашу кандидатуру розглянуть, якщо маєте досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років. Новому директору доведеться, з-поміж іншого, займатися керівництвом виробничою та фінансово-економічною діяльністю кінотеатру KINOMAN.

Чернігів, офіс, неповна зайнятість.

Шукають талановитого, відповідального та креативного митця, який проводитиме індивідуальні та групові заняття у приватній музичній школі.

Київ, сезонна робота.

Якщо любите подорожувати, активний відпочинок, свіже повітря та спілкування з людьми — ця вакансія для вас. Серед вимог — вміння керувати надувною байдаркою та навчити цього охочих.

Одеса, повна зайнятість.

Потрібні працівниці з досвідом роботи від 1-го року, які тільки займатимуться ліпленням, фарш робити не потрібно. Для роботодавця важливо, щоб майбутній працівник виробляв приблизно 15-17 кг/зміну.

Київ, офіс, повна зайнятість.

Майбутній працівник готуватиме товар до зйомки, викладатиме вироби під час зйомки згідно із гайдом, виконуватиме план KPI. Роботодавець гарантує, з-поміж іншого, гідну та своєчасну зарплату, офіційне працевлаштування та корпоративні знижки на товари.

Київ, повна зайнятість.

Для роботодавця важливо, щоб майбутній тренер мав досвід роботи з кіньми від 5-ти років, був комунікабельним, пунктуальним, відповідальним та любив коней.

Тульчин, Клебань, Кинашів, Нестерварка, Михайлівка, Богданівка, повна зайнятість.

Шукають фахівця, який займатиметься вирощуванням птиці та обслуговуванням пташників (виконанням технологічних процесів тощо). Роботодавець пропонує офіційну та конкурентну заробітну плату, корпоративний трансфер, а також можливість користуватися послугами корпоративного психолога.

Київ, повна зайнятість.

Потрібен фахівець в управління методології регулювання страхового ринку. Роботодавець розглядає кандидатів з досвідом роботи від 3-х років, вищою освітою, рівнем англійської мови — не нижче А2, досвідом роботи в держорганах.

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