Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів: рейтинг — Finance.ua

Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів: рейтинг
Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд. Це сталося завдяки відновленню фондового ринку та зростанню акцій компаній, якими володіють мільярдери, пише Business Insider з посиланням на дані Bloomberg.
1. Бернар Арно
- Розмір статків: $210 млрд
- Приріст 2023 року: $47,8 млрд
Активи: LVMH. У період з початку 2023 року по 14 квітня акції зросли на біржі Euronext Paris на 31,3%, капіталізація майже на €106 млрд.
2. Ілон Маск
- Розмір статків: $180 млрд
- Приріст 2023 року: $43,2 млрд
Активи: Tesla, SpaceX, Twitter. З початку року акції Tesla зросли на NASDAQ на 50,2%, капіталізація — на $196 млрд (за весь 2022 рік ринкова вартість компанії скоротилася на $672 млрд). Twitter і SpaceX зараз — це непублічні компанії.
3. Джефф Безос
- Розмір статків: $126 млрд
- Приріст 2023 року: $19,2 млрд
Активи: Amazon. З початку року акції зросли на NASDAQ на 22%, капіталізація — на $193 млрд.
4. Білл Гейтс
- Розмір статків: $122 млрд
- Приріст 2023 року: $12,3 млрд
Активи: Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.
5. Уоррен Баффет
- Розмір статків: $113 млрд
- Приріст 2023 року: $5,3 млрд
Активи: Berkshire Hathaway. З початку року акції класу, А зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 5,8%, класу B — на 3,5%, капіталізація — на $29,5 млрд.
6. Ларрі Еллісон
- Розмір статків: $108 млрд
- Приріст 2023 року: $16,2 млрд
Активи: Oracle. З початку року акції зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 17,1%, капіталізація — на $38 млрд.
7. Стів Балмер
- Розмір статків: $102 млрд
- Приріст 2023 року: $15,9 млрд
Активи: Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.
8. Ларрі Пейдж
- Розмір статків: $99,1 млрд
- Приріст 2023 року: $16,1 млрд
Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.
9. Сергій Брін
- Розмір статків: $94,7 млрд
- Приріст 2023 року: $15,3 млрд
Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.
10. Франсуаза Беттанкур Майєрс
- Розмір статків: $92,8 млрд
- Приріст 2023 року: $21,3 млрд
Активи: L’Oreal. З початку року акції зросли на біржі Euronext Paris на 26,1%, капіталізація — на €46,3 млрд ($50,9%).
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