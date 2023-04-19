Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів: рейтинг — Finance.ua

Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів: рейтинг Сьогодні 09:29 — Світ

Статки 10 найбагатших людей світу з початку року зросли на $213 мільярдів: рейтинг

Сукупний статок десяти найбагатших людей планети з початку року збільшився на $213 млрд. Це сталося завдяки відновленню фондового ринку та зростанню акцій компаній, якими володіють мільярдери, пише Business Insider з посиланням на дані Bloomberg.

1. Бернар Арно

Розмір статків: $210 млрд

Приріст 2023 року: $47,8 млрд

Активи: LVMH. У період з початку 2023 року по 14 квітня акції зросли на біржі Euronext Paris на 31,3%, капіталізація майже на €106 млрд.

2. Ілон Маск

Розмір статків: $180 млрд

Приріст 2023 року: $43,2 млрд

Активи: Tesla, SpaceX, Twitter. З початку року акції Tesla зросли на NASDAQ на 50,2%, капіталізація — на $196 млрд (за весь 2022 рік ринкова вартість компанії скоротилася на $672 млрд). Twitter і SpaceX зараз — це непублічні компанії.

3. Джефф Безос

Розмір статків: $126 млрд

Приріст 2023 року: $19,2 млрд

Активи: Amazon. З початку року акції зросли на NASDAQ на 22%, капіталізація — на $193 млрд.

4. Білл Гейтс

Розмір статків: $122 млрд

Приріст 2023 року: $12,3 млрд

Активи: Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.

5. Уоррен Баффет

Розмір статків: $113 млрд

Приріст 2023 року: $5,3 млрд

Активи: Berkshire Hathaway. З початку року акції класу, А зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 5,8%, класу B — на 3,5%, капіталізація — на $29,5 млрд.

6. Ларрі Еллісон

Розмір статків: $108 млрд

Приріст 2023 року: $16,2 млрд

Активи: Oracle. З початку року акції зросли на Нью-Йоркській фондовій біржі на 17,1%, капіталізація — на $38 млрд.

7. Стів Балмер

Розмір статків: $102 млрд

Приріст 2023 року: $15,9 млрд

Активи: Microsoft. З початку року акції зросли на NASDAQ на 19,3%, капіталізація — на $340 млрд.

8. Ларрі Пейдж

Розмір статків: $99,1 млрд

Приріст 2023 року: $16,1 млрд

Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.

9. Сергій Брін

Розмір статків: $94,7 млрд

Приріст 2023 року: $15,3 млрд

Активи: Alphabet. З початку року акції зросли на NASDAQ на 23,4%, капіталізація приблизно на $250 млрд.

10. Франсуаза Беттанкур Майєрс

Розмір статків: $92,8 млрд

Приріст 2023 року: $21,3 млрд

Активи: L’Oreal. З початку року акції зросли на біржі Euronext Paris на 26,1%, капіталізація — на €46,3 млрд ($50,9%).

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