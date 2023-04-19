Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше — Finance.ua
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Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше

Особисті фінанси
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Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше
Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше
У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
З них 75% (10,9 тис.) привезли з країн Євросоюзу, ще 21% — із країн Америки (3 тис.). З Великобританії експортували 2% машин (347 шт.), з Китаю — 1% (134 шт.); по 1% вживаних легковиків прибуло з Китаю (134 шт.) та Південної Кореї (96 шт.). Решту зайняли інші регіони світу.
Динаміка імпорту вживаних легковиків за&nbsp;регіоном експорту, вересень 2022&nbsp;&mdash; березень 2023
Динаміка імпорту вживаних легковиків за регіоном експорту, вересень 2022 — березень 2023, Інфографіка: eauto.org.ua
Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі країн, а не регіонів загалом, то на першому місці протягом березня виявилася Польща (23%, 3,3 тис.). Друге місце за популярністю зайняла Німеччина (20,3%, 3 тис.). Третю сходинку з такою ж часткою посіли США (20,3%, 2,9 тис.).
Також активно машини експортували до України з Литви (4,8%, 703 шт.) та Нідерландів (4,3%, 620 шт.):
  1. Польща — 3 334 шт.
  2. Німеччина — 2 954 шт.
  3. США — 2 949 шт.
  4. Литва — 703 шт.
  5. Нідерланди — 620 шт.
  6. Естонія — 464 шт.
  7. Бельгія — 450 шт.
  8. Франція — 407 шт.
  9. Швейцарія — 388 шт.
  10. Норвегія — 383 шт.

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

У березні українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. За сьогоднішнім офіційним обмінним курсом валют це близько $79 мільйонів.
Найбільше коштів витратили на купівлю авто з США (1,1 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Польща. Машини, експортовані з цієї країни протягом березня, коштували українцям 689,2 мільйона гривень. На третьому місці розмістилася Німеччина із сумарною митною вартістю 429,8 мільйона гривень за привезені звідти вживані легковики.
Вживані авто з Китаю посіли четверте місце (146,9 млн грн). Замикає першу п’ятірку Норвегія (129,6 млн грн).
  1. США — 1 077,7 млн грн.
  2. Польща — 689,2 млн грн.
  3. Німеччина — 429,8 млн грн.
  4. Китай — 146,8 млн грн.
  5. Норвегія — 129,6 млн грн.
  6. Бельгія — 124,6 млн грн.
  7. Литва — 104,7 млн грн.
  8. Словенія — 82,1 млн грн.
  9. Нідерланди — 75,6 млн грн.
  10. Естонія — 63,7 млн грн.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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