Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше — Finance.ua

Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Українці в березні витратили на вживані авто з-за кордону 3,3 мільярда гривень: звідки привозили найбільше

У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

З них 75% (10,9 тис.) привезли з країн Євросоюзу, ще 21% — із країн Америки (3 тис.). З Великобританії експортували 2% машин (347 шт.), з Китаю — 1% (134 шт.); по 1% вживаних легковиків прибуло з Китаю (134 шт.) та Південної Кореї (96 шт.). Решту зайняли інші регіони світу.

Динаміка імпорту вживаних легковиків за регіоном експорту, вересень 2022 — березень 2023, Інфографіка: eauto.org.ua

Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі країн, а не регіонів загалом, то на першому місці протягом березня виявилася Польща (23%, 3,3 тис.). Друге місце за популярністю зайняла Німеччина (20,3%, 3 тис.). Третю сходинку з такою ж часткою посіли США (20,3%, 2,9 тис.).

Також активно машини експортували до України з Литви (4,8%, 703 шт.) та Нідерландів (4,3%, 620 шт.):

Польща — 3 334 шт. Німеччина — 2 954 шт. США — 2 949 шт. Литва — 703 шт. Нідерланди — 620 шт. Естонія — 464 шт. Бельгія — 450 шт. Франція — 407 шт. Швейцарія — 388 шт. Норвегія — 383 шт.

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

У березні українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. За сьогоднішнім офіційним обмінним курсом валют це близько $79 мільйонів.

Найбільше коштів витратили на купівлю авто з США (1,1 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Польща. Машини, експортовані з цієї країни протягом березня, коштували українцям 689,2 мільйона гривень. На третьому місці розмістилася Німеччина із сумарною митною вартістю 429,8 мільйона гривень за привезені звідти вживані легковики.

Вживані авто з Китаю посіли четверте місце (146,9 млн грн). Замикає першу п’ятірку Норвегія (129,6 млн грн).

США — 1 077,7 млн грн. Польща — 689,2 млн грн. Німеччина — 429,8 млн грн. Китай — 146,8 млн грн. Норвегія — 129,6 млн грн. Бельгія — 124,6 млн грн. Литва — 104,7 млн грн. Словенія — 82,1 млн грн. Нідерланди — 75,6 млн грн. Естонія — 63,7 млн грн.

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