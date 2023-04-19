Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну — Finance.ua

Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну

Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту.

Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Що це дасть? Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

«Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі», — кажуть у міністерстві.

Так, якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

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