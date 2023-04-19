Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну — Finance.ua

Як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: нововведення від Кабміну
Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.
Що це дасть? Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.
Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).
Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
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«Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі», — кажуть у міністерстві.
Так, якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.
Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).
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