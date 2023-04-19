Уряд спростив порядок призначення субсидій, пільг і деяких соцвиплат — Finance.ua

Уряд спростив порядок призначення субсидій, пільг і деяких соцвиплат
Уряд ухвалив зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій.
Про це у Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За інформацією Мельничука, внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, до Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми, до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі тощо.
Зокрема, ухваленою постановою пропонується врегулювати механізм подання документів для призначення:
- допомоги при народженні дитини громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном;
- допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, у роботодавців яких наявна заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували/перебувають у полоні;
- житлових субсидій не лише за зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання.
Крім того, документ унормовує порядок виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, накопичених пільговиками за опалювальний сезон 2021-2022 років.
Наголошується, що положення ухваленої постанови спрямовуються на посилення адресності надання державної підтримки вразливим категоріям населення із забезпеченням справедливого перерозподілу коштів між її отримувачами.
Довідка Finance.ua:
- НКРЕКП рекомендувала постачальникам розміщувати на веб-порталі Пенсійного фонду актуальну інформацію щодо кожного побутового споживача, щоб спростити оформлення ЖКГ-субсидій для населення;
- у квітні закінчується опалювальний сезон і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.
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