Оформлення субсидій прискорять: енергорегулятор надав рекомендації постачальникам ЖКГ-послуг — Finance.ua
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Оформлення субсидій прискорять: енергорегулятор надав рекомендації постачальникам ЖКГ-послуг

Особисті фінанси
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Оформлення субсидій прискорять: енергорегулятор надав рекомендації постачальникам ЖКГ-послуг
Оформлення субсидій прискорять: енергорегулятор надав рекомендації постачальникам ЖКГ-послуг
Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКУ) рекомендувала постачальникам розміщувати на веб-порталі Пенсійного фонду актуальну інформацію щодо кожного побутового споживача, щоб спростити оформлення ЖКГ-субсидій для населення.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКУ.
Рішення стосується постачальників електричної енергії, послуг водопостачання і водовідведення, природного газу. Розміщення актуалізованої інформації щодо кожного побутового споживача спростить подальшу автоматичну обробку та аналіз.
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«Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення і швидке ухвалення рішення про надання соціальних виплат (коли одержувачу житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення)», — зазначають у НКРЕКУ.
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За матеріалами:
УБР
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