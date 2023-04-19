У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні — Finance.ua
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У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні

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У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні
У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні
У Верховній Раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. Росіянам заборонять володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України.
Про це свідчить законопроєкт № 9218, який подали голова парламенту Руслан Стефанчук та інші.
Що саме пропонують? Документом пропонується встановити заборону набувати право власності на землю, земельні ділянки, ліса, надра, користуватися водними об’єктами. Це стосується держави-агресора та її громадян, юридичних осіб та міжнародних об’єднань, організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора.
У Земельному кодексі України закріплюється положення, згідно з яким не допускається продаж земельних ділянок державної або комунальної власності.
Також пропонується передбачити, що будь-яка діяльність росіян у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.
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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рфрозпочала широкомасштабну збройну агресію проти України.
«Порушуючи закони і звичаї війни, окупаційні війська, інші збройні формування та злочинні організації, підконтрольні Росії, здійснюють систематичні руйнування цивільної інфраструктури, завдають непоправної шкоди екологічній системі України, цілеспрямовано знищують українську природу», — йдеться в документі.
За таких обставин право власності рф та підконтрольних їй осіб на природні ресурси (національні багатства) України становить пряму загрозу національним інтересам.
Автори проєкту наголошують, що здійснювана рф під час повномасштабного вторгнення в Україну політика екоциду має бути засуджена як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Нагадаємо, через рік після початку війни 77% українців негативно ставляться до громадян росії. Про позитивне ставлення заявили 2% респондентів, про нейтральне — 14%. Переважна більшість (97%) респондентів, негативно ставляться до уряду та держдуми росії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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