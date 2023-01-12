Земля, нерухомість і товарні знаки: в Україні торік арештувала активів рф і білорусі на ₴41 мільярд — Finance.ua
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Земля, нерухомість і товарні знаки: в Україні торік арештувала активів рф і білорусі на ₴41 мільярд

Казна та Політика
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У 2022 році за усіма кримінальними провадженнями накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн, із них 41 млрд грн становлять активи та об’єкти права власності росії та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Основними пріоритетами у діяльності БЕБ в 2022 році в умовах воєнного стану стали пошук і блокування активів російської федерації та підтримка бюджету через упередження розкрадання бюджетних коштів та забезпечення його наповнення. За усіма кримінальними провадженнями накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Левову частку — 41 млрд грн становлять активи та об’єкти права власності росії та білорусі», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед цих активів: житлова та комерційна нерухомість, банківські рахунки, активи, автівки, міндобрива, аптеки, АЗС, залізничні вагони, товарні знаки, фінансові установи, кошти, земельні ділянки, корисні копалини, виробництва, розважальні заклади тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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