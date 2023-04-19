Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки — Finance.ua
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Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки

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Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки
Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки
Активісти руху Patriotic Millionaires, куди входять одні з найбагатших людей США, зібралися у вівторок біля будівлі Конгресу та попросили законодавців підвищити податки для заможних осіб.
«У нас є прохання для конгресменів, які там перебувають, — заявив, вказуючи на Капітолій, голова руху, колишній топменеджер BlackRock Морріс Перл. — Дайте нам податки. Ми хочемо сплачувати більше податків».
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Перл розкритикував систему оподаткування і «безглузду» ідею щодо того, що зниження податків багатих сприяє створенню робочих місць і позитивно впливає на інших.
«Це маніпуляція економікою і Америка за неї розплачується», — наводить видання його слова.
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Patriotic Millionaires пропонує запровадити прогресивну шкалу оподаткування та 90-відсотковий податок на доходи осіб із заробітком понад $100 млн на рік, а також оподатковувати всі доходи, що перевищують $1 млн, однаково, незалежно від їхнього характеру, чи то приросту капіталу, спадщини чи зарплати.
На думку активістів, ці заходи допоможуть запобігти суспільним хвилюванням, які можуть початися на тлі посилення соціальної нерівності.
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Рух закликає підвищити податки багатим уже понад 10 років.
Некомерційна організація Oxfam America минулого тижня закликала запровадити в країні податок на надбагатство. На її думку, соціальне розшарування за рівнем добробуту в США є глибшим і небезпечнішим, ніж за доходами.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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