Байден запропонував 25% податку для мільярдерів — Finance.ua
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Байден запропонував 25% податку для мільярдерів

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Байден запропонував 25% податку для мільярдерів
Байден запропонував 25% податку для мільярдерів
Президент США Джо Байден пропонує низку нових підвищень податків для мільярдерів, багатих інвесторів та корпорацій в своїй останній пропозиції щодо того, як Конгрес повинен визначити пріоритети податків і витрат.
Про це пише Bloomberg.
Бюджетний запит Байдена до Конгресу, який має бути оприлюднений у четвер, передбачає мінімальний податок на мільярдерів у розмірі 25%, повідомив на умовах анонімності посадовець Білого дому, знайомий з пропозицією.
План також майже вдвічі збільшить ставку податку на приріст капіталу для інвестицій з 20% до 39,6% і підвищить податки на прибуток корпорацій і заможних американців.
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«Пропозиція, яка значною мірою є репризою багатотрильйонного економічного пакету Байдена „Відновити краще“, має мало шансів пройти через Конгрес, особливо тепер, коли республіканці контролюють Палату представників. Байден не зміг провести подібне підвищення податків, коли демократи контролювали обидві палати Конгресу, натомість задовольнившись урізаним законодавством, зосередженим на енергетиці та політиці охорони здоров’я, відомим як Закон про зниження інфляції», — пише Bloomberg.
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Чиновники адміністрації стверджують, що пропозиції демонструють прихильність до скорочення дефіциту — прогнозується, що бюджет Байдена скоротиться на $3 трлн в основному за рахунок збільшення доходів протягом наступного десятиліття і є політично популярним поверненням до рівнів податків, які існували до ухвалення закону про податкову реформу колишнього президента Дональда Трампа.
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Спікер Палати представників Кевін Маккарті негайно відкинув плани Байдена щодо збільшення податків, заявивши журналістам у середу: «Я не вважаю, що підвищення податків є відповіддю».
Пропозиція Байдена вимагатиме, щоб найбагатші 0,01% американців платили щонайменше 25% податку. Він також збільшить максимальну ставку податку для американців, які заробляють 400 000 доларів, до 39,6% з 37%, скасувавши одне з податкових знижень Трампа, хоча податкові ставки для тих, хто заробляє менше цієї суми, залишаться незмінними. Крім того, він закликає інвесторів, які заробляють щонайменше 1 мільйон доларів, сплачувати ці 39,6% на свої довгострокові інвестиції, які наразі оподатковуються за ставкою 20%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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