ЗМІ: Джо Байден планує зібрати податки з криптоінвесторів на $24 млрд — Finance.ua
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ЗМІ: Джо Байден планує зібрати податки з криптоінвесторів на $24 млрд

Криптовалюта
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Президент США Джо Байден збирається запропонувати зміни стосовно оподаткування цифрових активів.
Як повідомляє The Wall Street Journal, про це йдеться у презентації бюджетного плану на фінансовий 2024 рік.
Очікується, що запропоновані нововведення мають скоротити дефіцит бюджету на майже $3 трлн протягом наступного десятиліття і стосуватимуться різних сфер, зазначає видання. Свій внесок у державну казну мають внести й криптоінвестори та трейдери, згідно з проєктом Байдена.
Президент США хоче зібрати з індустрії цифрових активів $24 млрд шляхом змін в оподаткуванні криптовалютних транзакцій. Представник Білого дому підтвердив CoinDesk, що запропоновані норми мають скоротити фіктивні продажі.
Ця схема передбачає збитковий продаж криптовалют для того, щоб інвестор зафіксував втрати, які не підлягають оподаткуванню. Після того він майже одразу відкупає свої цифрові активи.
Закон США забороняє проводити такі маніпуляції стосовно акцій та облігацій.
«У разі ухвалення пропозиції чимало власників криптовалют, які увійшли в цей простір після ринкових піків 2021 року, зазнають величезних збитків», — заявив представник компанії Koinly Денні Телвор.
Окрім того, за даними ЗМІ, Байден запропонує майже вдвічі збільшити податок на приріст капіталу для тих, хто заробляє принаймні $1 млн — до 39,6%. Він також оголосить про необхідність збільшення виплат у держбюджет з боку нафтогазових компаній.
Перш ніж план бюджету підпише президент США, проєкт мають розглянути та ухвалити члени Палати представників та Сенату. Раніше Білий дім закликав Конгрес США посилити регулювання криптоіндустрії та розширити повноваження регуляторів.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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