Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік — Finance.ua
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Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік

Казна та Політика
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Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік
Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік
Адміністрація президента США Джо Байдена представила державний бюджет на 2024 фінансовий рік, в якому враховано конкретне фінансування для допомоги Україні у війні проти рф та на протидію Китаю.
Про це повідомляє CNN.
Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда, включно з конкретним фінансуванням для України, що майже на $5 мільярдів більше, ніж у скоригованому бюджеті на 2023 фінансовий рік.
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Запит включає $1,7 мільярда, «які допоможуть Україні перемогти у війні та закласти фундамент реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свою економіку та підготуватися до відновлення».
Крім того, новий бюджет передбачає збільшення на $1,5 мільйона фінансування Центру глобальної взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку росії.
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Адміністрація також просить $8,9 «на підтримку пріоритетної стратегічної мети США щодо збільшення загального фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як це було погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року».
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«Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дозволить організації зберегти свою технологічну і оперативну перевагу в мінливому стратегічному і безпековому середовищі, яке включає такі загрози і виклики, як більш агресивна і напориста росія і Китай, необхідність посилення кібербезпеки, а також загрози, пов’язані з новими і руйнівними технологіями», — йдеться в документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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