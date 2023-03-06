Уряд США просить Конгрес виділити ще $250 мільйонів на енергообладнання для України — Finance.ua
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Уряд США просить Конгрес виділити ще $250 мільйонів на енергообладнання для України

Казна та Політика
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Уряд США просить Конгрес виділити ще $250 мільйонів на енергообладнання для України
Уряд США просить Конгрес виділити ще $250 мільйонів на енергообладнання для України
Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення додатково 250 мільйонів доларів на нові трансформатори та енергообладнання для України.
Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв’ю «Голосу Америки».
«Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні», — сказав Паєтт.
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За його словами, він «має всі підстави очікувати», що після перемоги у війні Україна відновить позиції великого експортера енергії.
«Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, „відбудувати на краще“», — зазначив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів.
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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки 3 березня офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю $400 мільйонів. В цю суму входять поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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