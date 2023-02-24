США запровадили нові санкції проти рф до річниці повномасштабного вторгнення — Finance.ua

США запровадили нові санкції проти рф до річниці повномасштабного вторгнення Сьогодні 16:06 — Казна та Політика

США запровадили нові санкції проти рф до річниці повномасштабного вторгнення

Сполучені Штати Америки в п’ятницю, 24 лютого, ввели нові санкції проти росії та третіх країн, які підтримують військові зусилля країни-агресора.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Санкції запровадили міністерство фінансів і державний департамент США в координації з партнерами та союзниками по G7. Метою обмежень, що стосуватимуться ключових секторів, які генерують доходи рф, є подальша деградація економіки Росії та зменшення її спроможності вести війну проти України.

У санкційний список потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб з росії та третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії держави-терориста проти України.

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«Ми запровадимо санкції проти додаткових суб’єктів, пов’язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, в тому числі тих, хто відповідає за поповнення російських запасів санкційних товарів або створює умови для ухилення від російських санкцій», — ідеться у заяві.

США також планують розширити свої повноваження щодо санкції на металургійний і гірничодобувний сектори росії.

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Також сьогодні планують запровадити низку заходів з експортного контролю. Так майже 90 компаній з рф та третіх країн включать до списку юридичних осіб, які ухиляються від санкцій та беруть участь у діяльності на підтримку російського оборонного сектору. Це стосується передусім Китаю. Компанії, яких додали до списків, не зможуть купувати товари, що виготовлені в США або для виробництва яких знадобилися певні американські технології чи програмне забезпечення за кордоном.

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Крім того, узгоджуватимуть заходи щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших товарів. Також запровадять нові обмеження, за допомогою яких можна запобігти використанню компонентів, знайдених в іранських БПЛА на полі бою в Україні.

Президент США Джо Байден сьогодні підпише укази щодо підвищення цін на низку російських товарів, які імпортують у країну, зокрема металів, мінералів і хімічних продуктів. Це стосуватиметься передусім ключових російських товарів, які приносять дохід країні-агресору, і водночас зменшують залежність США від росії. Ціни зростуть на суму близько 2,8 млрд доларів для росії.

«Ці санкції, експортний контроль і мита є частиною наших постійних зусиль, спрямованих на накладення значних додаткових економічних витрат на росію. Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб використовувати всі доступні нам економічні інструменти, щоб порушити здатність росії вести війну та з часом погіршити її економіку», — наголосили в заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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