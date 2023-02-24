Британія оголосила про нові санкції проти росії — Finance.ua

Британія оголосила про нові санкції проти росії Сьогодні 12:23 — Світ

Британія оголосила про нові санкції проти росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив у п`ятницю про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти рф, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які росія використовувала на полі бою в Україні.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Як зазначається, серед сотень товарів — авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА. Окрім заборони експорту продукції, яку росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включаючи вироби із заліза та сталі, оброблені в третіх країнах.

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Військова розвідка засвідчила, що дефіцит комплектуючих у росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО, йдеться у заяві.

Наголошується, що ці заходи завдадуть рф та її військово-промисловому комплексу ще більшої шкоди, підриваючи військову машину путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи.

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«Ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до росії всіх товарів, які росія використовує на полі бою», — заявив Клеверлі.

Також під нові санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії «Росатом» та керівники двох найбільших оборонних компаній росії, чотирьох банків та інші представники російської еліти.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили 34 керівники, пов`язані з корпораціями «Ростех» та «Алмаз-Антей». Крім цього, санкції ввели проти шести російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для збройних сил росії, в тому числі авіації та флоту.

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Введено санкції і проти п`яти іранських керівників вищої ланки в Qods Aviation Industry, компанії, що виробляє безпілотники, які використовуються в Україні.

Ці заходи також посилюють тиск на російську еліту. До нового раунду санкцій увійшли: Маттіас Варніг — близький друг путіна, генеральний директор «Північного потоку-2», а раніше член правління російських енергетичних компаній «Транснефть» і «Роснефть»; Любов Кабаєва — мати колишньої російської гімнастки і депутата держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з путіним; Олексій Дюмін — колишній головний охоронець путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму, брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включаючи запуск та підтримку школи підготовки безпілотників для російських військ; Олексій Козак, син колишнього віцепрем’єра та соратника путіна Дмитра Козака.

Також до списку санкцій увійшли 20 керівників Газпрому та Аерофлоту, включаючи голову Газпрому та колишнього прем’єр-міністра росії віктора зубкова та двох чинних міністрів росії.

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Укрінформ За матеріалами:

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