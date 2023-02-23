Рада затвердила рішення РНБО про санкції проти російських банків — Finance.ua

Рада затвердила рішення РНБО про санкції проти російських банків Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Рада затвердила рішення РНБО про санкції проти російських банків

Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації», введене в дію указом Президента.

Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

За його словами, відповідну постанову № 9045, внесену на розгляд Президентом України Володимиром Зеленським, підтримали 325 парламентаріїв.

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Згідно з рішенням РНБО, текст якого додано до постанови, застосовуються санкції строком на 50 років до всіх банків, які зареєстровані або знаходяться в росії, у тому числі центрального банку рф, а також до всіх російських небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших фінансових установ.

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Серед іншого санкції передбачають зупинення операцій з активами, що належать фінансовим установам російської федерації, заборону встановлення або підтримання ділових відносин із цими організаціями, припинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь фінустанов росії, заборону зарахування коштів на рахунки клієнтів — фізичних/юридичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінансовими установами рф.

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Окрім того, передбачається, що Національний банк України має анулювати реєстрацію та заборонити здійснення реєстрації міжнародної платіжної системи та учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа російської федерації, а також учасника — фінустанови рф міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Україна.

Фізичним та юридичним особам забороняється проводити операції, які призводять до порушення, уникнення вищезазначених обмежень.

Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Національному банку України та іншим державним органам відповідно до компетенції доручається забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Своєю чергою Міністерству закордонних справ України доручається поінформувати про запроваджені обмеження компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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