Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії — Finance.ua

Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії Сьогодні 18:34 — Казна та Політика

Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва прем’єр-міністр Денис Шмигаль порушив питання щодо санкцій проти ядерної галузі росії, яка є гаманцем для продовження війни.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

Як пояснив Шмигаль, окрім допомоги економіці України, сьогодні важливо продовжувати тиснути на економіку росії, у зв’язку з чим черговим пунктом вчорашніх переговорів з Байденом були антиросійські санкції.

«Зараз для нас важливо, аби ядерна галузь росії й державна компанія „Росатом“ перестали бути гаманцем для продовження цієї війни. Тому ми наголошуємо на важливості запровадження санкцій проти ядерної галузі росії. Тож очікуємо на нові санкції в цьому напрямку — як від Сполучених Штатів, так і від Європейського Союзу», — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити запроваджені через війну в Україні санкції щодо росії до 24 лютого наступного року.

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