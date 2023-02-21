Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії

Казна та Політика
17
Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії
Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі росії
Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва прем’єр-міністр Денис Шмигаль порушив питання щодо санкцій проти ядерної галузі росії, яка є гаманцем для продовження війни.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.
Як пояснив Шмигаль, окрім допомоги економіці України, сьогодні важливо продовжувати тиснути на економіку росії, у зв’язку з чим черговим пунктом вчорашніх переговорів з Байденом були антиросійські санкції.
Читайте також
«Зараз для нас важливо, аби ядерна галузь росії й державна компанія „Росатом“ перестали бути гаманцем для продовження цієї війни. Тому ми наголошуємо на важливості запровадження санкцій проти ядерної галузі росії. Тож очікуємо на нові санкції в цьому напрямку — як від Сполучених Штатів, так і від Європейського Союзу», — додав прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити запроваджені через війну в Україні санкції щодо росії до 24 лютого наступного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.