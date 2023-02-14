Санкції працюють: в росії зафіксували рекордний дефіцит бюджету — Finance.ua
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Санкції працюють: в росії зафіксували рекордний дефіцит бюджету

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У грудні запрацювало ембарго на російську нафту, а також цінова стеля на газ на чорну сировину. Таким чином надходження до бюджету від продажу ресурсів знизився на 45%.
На кінець 2023 року дефіцит за різними оцінками становитиме близько 97 мільярдів доларів. У такому разі росії доведеться скорочувати витрати, однак якщо Кремль вирішить зберегти витрати на війну, то це компенсуватиметься внаслідок іншого.
Наприклад, Москва може знизити видатки на інфраструктурні проєкти, скорочувати витрати на освіту, медицину тощо.

Чи зможе росія взяти гроші у борг

Якщо зовнішній кредит росія навряд зможе отримати, то от внутрішній цілком реальний. Однак внутрішній кредит надається не через бізнес, а коштом Центробанку, який фактично друкує гроші й через банки передає їх як кредити Мінфіну росії. Це ж своєю чергою призводить до зростання цін.

Резерви росії

Резерви росії частково заморожені (та їхня частина, яка зберігалася в західній юрисдикції). Як результат, із накопичених понад 600 мільярдів доларів та частина, яку справді можна витратити, становить близько 91 мільярдів доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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