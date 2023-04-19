13 гарячих вакансій, де не потрібен досвід роботи — Finance.ua

13 гарячих вакансій, де не потрібен досвід роботи Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

13 гарячих вакансій, де не потрібен досвід роботи

Портал із пошуку роботи Work.ua опублікував свіжу добірку вакансій, куди терміново потрібні працівники і при цьому претендентам не обов’язково мати досвід роботи.

Чернігів, 14 000-20 000 грн

Мережа магазинів «ОТАК» шукає продавця-консультанта для роздрібного продажу мобільних телефонів та аксесуарів. Компанія гарантує високу заробітну плату, оплачуване стажування, розвиток і навчання, можливості для професійного та кар’єрного розвитку. Роботодавець пропонує графік роботи 4/2 та виплату зарплати два рази на місяць. Обов’язки включають консультації відвідувачів, продаж товарів і послуг компанії.

Київ, 14 000-15 000 грн

Компанії Kiilto OY у пошуку менеджера з продажу будівельних матеріалів, який знаходитиме та залучатиме нових клієнтів. Кандидату на посаду бажано мати знання ринку будівельних матеріалів, вміти вести перемовини та бути готовим до відряджень по Україні та Європі.

Kiilto OY пропонує роботу з якісною продукцією, навчання, забезпечення телефоном, ноутбуком та офіційне працевлаштування. Крім цього, менеджер з продажу будівельних матеріалів повинен мати наявність водійського стажу (від 1 року) та посвідчення водія.

Київ, 18 000-22 000 грн

Академія акторської майстерності «Квадрат» шукає адміністратора, який буде: обробляти заявки, запрошувати клієнтів на пробні заняття, спілкуватися з потенційними клієнтами, допомогати з організацією та веденням груп і занять, зустрічати й координувати відвідувачів та учнів.

Роботодавець обіцяє надати зручну СRМ-систему та телефонію, робочий телефон із SIM-карткою, провести програму адаптації та навчання для нових співробітників. Графік роботи: з 10:00 до 20:00, 5/2.

Київ, 20 000-25 000 грн

Рекламна компанія «Ель Графо» шукає контент-менеджера. Фахівцю необхідно мати навички роботи з ПК, соціальними мережами та месенджерами, бути уважним до деталей. В обов’язки входитиме розміщення вже готової реклами на інтернет-платформах і в соціальних мережах, консультація клієнтів у чаті. Умови роботи: зарплата від 20 000 грн + відсоток, графік роботи — 2/2 або 4/2 (денні або нічні зміни), виплати 2 рази на місяць.

Харків, 12 000-16 000 грн

Мережа піцерій NAPO шукає кухаря піци. Можливі місця роботи: Залютино, Салтівка (602 мікрорайон), Салтівка (станція метро Героїв Праці). Робочий графік: 3/3, 4/2, з 9:30 до 21:00. Обов’язки кухаря включають приготування піци згідно з технологічними картами, дотримання чистоти на робочому місці та знання асортименту й складу піц.

Вінниця, 12 0000-14 000 грн

Онлайн-б’юті-ритейлер України та ЄС Makeup шукає оператора call-центру, бажано з досвідом роботи в call-центрах. В обов’язки працівника входитимуть: прийом вхідних дзвінків, надання інформації по товару, оформлення замовлень і розв’язання проблемних ситуацій з клієнтами. Графік роботи: 2/2 з 8:00 до 20:00. Компанія пропонує фіксовану ставку з першого місяця роботи, додаткові бонуси після випробувального терміну, збільшення вартості робочої години після проходження первинних атестацій, навчання коштом компанії.

Львів, 12 000-21 000 грн

«Vodafone Україна» шукає оператора для продажу послуг і тарифів компанії наявним клієнтам, формування кращого клієнтського досвіду. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування з соціальними гарантіями, професійне навчання, медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок. Кандидату необхідно мати вищу освіта або незакінчену ВО, вільно володіти державною мовою, вміти чітко і грамотно говорити. Перевагою буде досвід у сфері продажу.

Одеса, 20 000 грн

Компанія Petimpex, яка імпортує та виробляє товари для домашніх тварин, запрошує на роботу торгового представника. Кандидату бажано мати досвід роботи з зоотоварами й володіти офісними програмами. Торговий представник буде працювати з торговими точками, залучати нових клієнтів, документально супроводжувати продажі, вести звітність. Графік роботи: п’ять днів на тиждень з 9:00 до 18:00.

Київ, 19 000 грн

Компанія Eska-Soft шукає офіс-менеджера для організації та контролю роботи офісу. Основні обов’язки: приймання вхідних дзвінків та повідомлень, підтримка порядку в офісі, організація зустрічей та переговорів. Вимоги до кандидатів включають досвід роботи з комп’ютером, відповідальність та організованість, комунікабельність і стійкість до стресових ситуацій.

Одеса, 17 000 грн

Comfy шукає продавця-консультанта. Робота передбачає продаж гаджетів, а також допомогу клієнтам. Компанія пропонує наставництво, зручну систему навчання, чіткі інструменти планування кар’єри, а також мотиваційні активності. Умови роботи: офіційне працевлаштування, графік роботи 5/2.

Київ, 15 000-30 000 грн

Клінінгова компанія Koroli шукає працівника, який буде прибирати квартири, будинки та офіси після ремонту (або для генерального прибирання цих приміщень). Роботодавець пропонує безкоштовне навчання, забезпечення корпоративною формою одягу, професійним інвентарем, технікою та засобами прибирання, оплату проїзду та доставку на об’єкти прибирання, а також бонуси зразковим працівникам. Кількість вихідних можна вибирати самостійно. Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 19:00.

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Нікополь (шукають у Запоріжжі), 11 000-16 000 грн

Логістична компанія «ХАСКІ Менеджмент» шукає оператора на різні процеси виробництва у сучасному птахокомплексі в Нікополі. Компанія пропонує вахтовий метод роботи, денну безкоштовну розвозку з та до Запоріжжя, проживання в хостелі, харчування, форму.

В обов’язки входитиме робота на конвеєрах, сортування, зважування та упаковка м’яса птиці.

Дніпро, 9 000-14 000 грн

Міжнародна компанія McDonald’s шукає в команду працівника закладу ресторанного господарства. Кандидату не обов’язково мати досвід роботи чи спеціальні навички, а тільки бажання розвиватися та зростати. В обов’язки входитиме: готування бургерів та іншої продукції, формування замовлень й обслуговування відвідувачів ресторану, підтримка чистоти.

Роботодавець надає можливість самостійно вибрати зручний графік роботи та періодичність виплат заробітної плати, а також надає знижку на продукцію компанії.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, заробітна плата від 103,5 грн/год (що більше відпрацьовано годин, то більший заробіток).

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