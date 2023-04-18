Майже половина тих, хто шукає першу роботу в ІТ, згодні на будь-яку зарплату — Finance.ua
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Майже половина тих, хто шукає першу роботу в ІТ, згодні на будь-яку зарплату

Особисті фінанси
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Майже половина тих, хто шукає першу роботу в ІТ, згодні на будь-яку зарплату
Майже половина тих, хто шукає першу роботу в ІТ, згодні на будь-яку зарплату, Фото: freepik.com
Попри те, що українське і світове ІТ переживає не найкращі часи, кількість охочих стати айтівцями в Україні залишається значною. Лише 20% новачків шукають роботу в ІТ через вищі зарплати.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
В Україні найбільше новачків живуть у Києві та області (39% серед тих, хто вже знайшов роботу, і 33% серед тих, хто шукає), у Львові та області (15% і 14%).
Жінки активно намагаються долучитися до ІТ-сфери. З новачків, які прийшли в ІТ за останній рік чи шукають першу роботу тут, близько 40% жінок проти 26% серед айтівців з досвідом від року.
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Медіанний вік фахівців, які торік знайшли першу роботу в індустрії, — 25 років. Ті, хто сьогодні шукає першу ІТ-роботу, дещо старші — їхній медіанний вік 28 років.
Фахівці, які працюють в ІТ менше як рік, і ті, хто тільки шукає першу роботу, досить оптимістично оцінюють майбутнє сфери: близько 40% вважають, що ситуація в українському ІТ у 2023 році ставатиме кращою (серед більш досвідчених фахівців так думають лише 27%).
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Цей оптимізм може бути головною причиною переходу в ІТ: приблизно половина новачків хотіли змінити напрям роботи, близько 30% — шукали компанію з кращими умовами. Лише чверть шукали роботу в ІТ через звільнення з попереднього місця, і близько 20% серед причин вказали вищі зарплати в ІТ.

Перехід в ІТ не завжди означає покращення матеріального стану

42% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ протягом минулого року, отримали вищу зарплату, ніж до того, ще 17% — перейшли на таку ж зарплату, як була. Третина цих фахівців погодилася на меншу зарплату або взагалі не мала чітких очікувань щодо заробітку.
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Серед тих, хто зараз шукає першу роботу в ІТ, лише 18% розраховують на збільшення доходу. Частіше вищої зарплати очікують ті, хто тільки почав пошук, а ті, хто шукає позицію понад місяць, частіше готові пристати на будь-яку пропозицію роботодавця.
37% пошукачів готові погодитися на будь-яку запропоновану зарплату, а ще 8% — на нижчу, ніж мають сьогодні. Частіше за інших на будь-яку запропоновану зарплату готові погодитися розробники, які шукають першу роботу (45%).
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

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Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Більшість новачків рішуче налаштовані стати айтівцями: тільки третина з них готові шукати роботу в інших сферах, якщо входження в ІТ затягнеться. Понад 70% готові покращувати свої навички та проходити додаткове навчання, щоб потрапити в індустрію, близько половини вчили б англійську та активно подавалися б на вакансії, близько 40% — зверталися б прямо до рекрутерів, у компанії, а також до друзів і знайомих.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

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За матеріалами:
Dou
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