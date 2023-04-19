Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка)

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні в обігу перебуває 676,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«На 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Зокрема: понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Чому зменшилась кількість готівки

Як пояснюють у Нацбанку, традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

«От і цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли рф», — кажуть в НБУ.

Скільки готівки припадає на одного українці

У квітні на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Яких банкнот в обігу найбільше та найменше

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 гривень (близько 1% від загальної кількості монет в обігу).

Інфографіка: НБУ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.