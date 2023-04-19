Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
13
Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка)
Яких монет та банкнот найбільше і найменше в обігу в Україні (інфографіка)
Станом на 1 квітня 2023 року в Україні в обігу перебуває 676,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«На 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Зокрема: понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Чому зменшилась кількість готівки

Як пояснюють у Нацбанку, традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.
«От і цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли рф», — кажуть в НБУ.

Скільки готівки припадає на одного українці

У квітні на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Яких банкнот в обігу найбільше та найменше

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу).
Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет — номіналом 10 гривень (близько 1% від загальної кількості монет в обігу).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.