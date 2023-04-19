Іпотека в лютому 2023 року: під який відсоток в Україні видають кредити на житло — Finance.ua

Іпотека в лютому 2023 року: під який відсоток в Україні видають кредити на житло
Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості.
Середня ставка на іпотеку
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).
Де видали найбільше іпотечних кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:
- у Києві та Київський області — 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу);
- у Рівненській області — 10 договорів на 12,5 млн грн (7%);
- у Вінницькій області — 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).
Довідка Finance.ua:
- кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, будуть видавати лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла пропонуватись у 2023 році не будуть;
- банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн. Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі;
- за даними Dim.Ria, найдорожчий квадратний метр за 1-кімн. квартиру в Києві — 1700 доларів.
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