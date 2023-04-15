Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка) Сьогодні 16:37 — Нерухомість

Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка)

Найдорожчий квадратний метр за 1-кімн. квартиру в Києві — 1700 доларів.

Про це йдеться в інфографіці Dim.Ria

Двокімнатні — 1869 дол., трикімнатні — 2002 дол. Львів також тримається майже на рівні столиці. Там за 1-кімнатну квартиру за кв. метр просять 1311 дол. В Ужгороді також високі ціни за 1 кім. — 1147 дол. м. кв.

Наймнше метр житла коштує в Сумах та Запоріжжі (624 дол. м. кв. та 682 дол. м. кв. відповідно).

Раніше ми писали, що порівнюючи березень та лютий 2023 року, кількість пропозицій щодо продажу вторинного житла зросла майже по всій Україні. У столиці нових пропозицій з’явилось на 93,4% більше. До прикладу, в Київській області порівнюючи минулий рік і зараз — на 212% більше пропозицій вторинного житла.

Аналізуючи березень 2023 року та лютий 2023 року, майже всією Україною фіксується невелике зростання ціни на вторинне житло.

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 85 755 доларів США, порівнюючи із лютим 2022 року — вартість зросла на 7,2%.

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Також заначимо, що станом на кінець березня 2023 року, в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Найбільше у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Якщо порівнювати ситуацію наприкінці лютого та у березні — по всій Україні зафіксовано зростання цього показника на 1,3%, протягом місяця відкрились ще 34 відділи продажу новобудов.

Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, сьогодні попит на 38% більше від довоєнного рівня. bird підготували оновлену статистику цін на оренду квартир, пише ЛУН.

В Україні вже в квітні можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%. Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Надалі він буде попит буде зростати у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі.

Довідка Finance.ua:

Головні фактори, що можуть позитивно вплинути на первинний ринок житлової нерухомості у наступному році:

1) прогнозований і контрольований рівень інфляції, що в річному вимірі не перевищить 25%,

2) зниження собівартості будівництва в середньому на 15% за рахунок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт (зменшення витрат стане важливим запобіжником номінального зростання ціни за м2 для покупця),

3) збільшення рівня доходів громадян в середньому на 15-20%,

4) ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі і зокрема девелоперів під 3-5%,

5) зростання рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власниками житла за допомогою пільгових програм з іпотечного кредитування.

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