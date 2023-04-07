Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)

Нерухомість
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Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, сьогодні попит на 38% більше від довоєнного рівня.
bird підготували оновлену статистику цін на оренду квартир, пише ЛУН.
Очікуваного підвищення цін на оренду після зими та локдаунів поки що не відбулося.
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Медіана ціни лишається на старому рівні, помітили незначний ріст цін на двокімнатні в Києві (4%).
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Трикімнатні квартири в кінці березня можна було знайти до 20 тис. грн.
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
А от у Львові вартість квартир в довгострокову оренду трохи знизилася. Однокімнатну тут можна знайти за 15 тис. грн, двокімнатну — за 16 тис. грн, трикімнатну — від 18 тисяч.
Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)
Нагадаємо, як свідчать дані Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2023 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази — до 13 123 гривень.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні вже в квітні можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%.Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Надалі він буде підвищуватися у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі.
  • При цьому підвищення цін не буде великим — приблизно 10%. У західних регіонах не така ситуація на ринку, як була раніше. Наразі попит знизився у популярних областях, таких як Закарпаття, Чернівецька область, Івано-Франківська. Ціна знизилася на 20%, хоча все ще лишається вищою, аніж була до війни.
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За матеріалами:
Finance.ua
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