Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка) — Finance.ua

Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Нерухомість

Кількість шукачів квартир в оренду відновилася від початку війни: ціни у Києві і Львові на 1-к, 2-к, 3-к (інфографіка)

Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, сьогодні попит на 38% більше від довоєнного рівня.

bird підготували оновлену статистику цін на оренду квартир, пише ЛУН.

Очікуваного підвищення цін на оренду після зими та локдаунів поки що не відбулося.

Медіана ціни лишається на старому рівні, помітили незначний ріст цін на двокімнатні в Києві (4%).

Трикімнатні квартири в кінці березня можна було знайти до 20 тис. грн.

А от у Львові вартість квартир в довгострокову оренду трохи знизилася. Однокімнатну тут можна знайти за 15 тис. грн, двокімнатну — за 16 тис. грн, трикімнатну — від 18 тисяч.

Нагадаємо, як свідчать дані Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2023 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази — до 13 123 гривень.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Довідка Finance.ua:

В Україні вже в квітні можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%.Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Надалі він буде підвищуватися у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі.

можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%.Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Надалі він буде підвищуватися у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі. При цьому підвищення цін не буде великим — приблизно 10%. У західних регіонах не така ситуація на ринку, як була раніше. Наразі попит знизився у популярних областях, таких як Закарпаття, Чернівецька область, Івано-Франківська. Ціна знизилася на 20%, хоча все ще лишається вищою, аніж була до війни.



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