Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість — Finance.ua

Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість

В Україні вже в квітні можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%.

Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта в коментарі порталу Обозреватель. Надалі він буде підвищуватися у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі.

Читайте також Оренда квартири у Польщі для українців: на що варто звернути увагу

«З Нового року ринок оренди став стабільним, у тому плані, що немає зміни зростання вверх або навпаки. Оренда знайшла вже свої показники і на одному рівні й тримається Так вона рухається й сьогодні. Більше попиту стало на оренду, якщо брати по Києву у порівнянні з зимовим періодом. Традиційно в цю пору оренда більш активно починає працювати, отже, не виключається, що ціни можуть дещо піднятися починаючи з квітня», — сказав Піта.

При цьому підвищення цін не буде великим — приблизно 10%. У західних регіонах не така ситуація на ринку, як була раніше. Наразі попит знизився у популярних областях, таких як Закарпаття, Чернівецька область, Івано-Франківська. Ціна знизилася на 20%, хоча все ще лишається вищою, аніж була до війни.

Читайте також Скільки коштує орендувати квартиру в Києві

У центральних областях попит зріс вже на 20%. Наразі ситуація стабільна, а ціни знижуються.

«У Одесі ціни дещо зросли — на 10-15%, але на елітну нерухомість попит дещо відновлюється, тому ціни впали суттєво — 30-40%. Цікаво, що ціни на оренду зросли в Харкові та Запоріжжі. У Харкові аж на 20% зросли, в Запоріжжі — на 10-15%», — зазначив експерт.

Довідка Finance.ua:

за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у лютому 2023 року склала 5989 гривень. За рік ціна зросла на 37,4%.

за даними Dom.Ria, розглядаючи осінній та зимовий періоди, у столиці скоротилась пропозиція орендного житла на 31%. Значно виросла пропозиція на Полтавщині — на 87% та на Львівщині — на 67,6%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.