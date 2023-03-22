Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість — Finance.ua
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Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість

Нерухомість
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Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість
Ціни на оренду житла в Україні можуть зрости вже в квітні: як зміниться вартість
В Україні вже в квітні можуть зрости ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%.
Справа в тому, що з настанням весни ринок оренди активізувався. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта в коментарі порталу Обозреватель. Надалі він буде підвищуватися у великих містах, особливо в тих, куди повертаються люди, наприклад, Харкові та Запоріжжі.
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«З Нового року ринок оренди став стабільним, у тому плані, що немає зміни зростання вверх або навпаки. Оренда знайшла вже свої показники і на одному рівні й тримається Так вона рухається й сьогодні. Більше попиту стало на оренду, якщо брати по Києву у порівнянні з зимовим періодом. Традиційно в цю пору оренда більш активно починає працювати, отже, не виключається, що ціни можуть дещо піднятися починаючи з квітня», — сказав Піта.
При цьому підвищення цін не буде великим — приблизно 10%. У західних регіонах не така ситуація на ринку, як була раніше. Наразі попит знизився у популярних областях, таких як Закарпаття, Чернівецька область, Івано-Франківська. Ціна знизилася на 20%, хоча все ще лишається вищою, аніж була до війни.
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У центральних областях попит зріс вже на 20%. Наразі ситуація стабільна, а ціни знижуються.
«У Одесі ціни дещо зросли — на 10-15%, але на елітну нерухомість попит дещо відновлюється, тому ціни впали суттєво — 30-40%. Цікаво, що ціни на оренду зросли в Харкові та Запоріжжі. У Харкові аж на 20% зросли, в Запоріжжі — на 10-15%», — зазначив експерт.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у лютому 2023 року склала 5989 гривень. За рік ціна зросла на 37,4%.
  • за даними Dom.Ria, розглядаючи осінній та зимовий періоди, у столиці скоротилась пропозиція орендного житла на 31%. Значно виросла пропозиція на Полтавщині — на 87% та на Львівщині — на 67,6%.
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За матеріалами:
Обозреватель
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