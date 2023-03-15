Де в Україні найдорожча оренда житла, і як за рік змінилися ціни: дані Держстату — Finance.ua
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Де в Україні найдорожча оренда житла, і як за рік змінилися ціни: дані Держстату

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Де в Україні найдорожча оренда житла, і як за рік змінилися ціни: дані Держстату
Де в Україні найдорожча оренда житла, і як за рік змінилися ціни: дані Держстату
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у лютому 2023 року склала 5989 гривень. За рік ціна зросла на 37,4%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала втричі — до 13 123 гривень.
Львівщина залишилася на другому місці. Вартість оренди за рік зросла вдвічі — до 10 996 гривень.
У Києві оренда подешевшала ще на 13,3% — до 7 384 гривень. Місто опустилося з першого на третє місце за вартістю.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 783 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.
Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% — до 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази — до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

  • на вартість оренди в Україні дуже вплинула війна. Чим ближче до зони бойових дій, тим дешевше коштує знімати житло, але при цьому зростає ризик для життя. Однак навіть в західних і центральних областях України можна знайти доступне житло;
  • у 2022 році, попри повномасштабну війну рф проти України, будівельники почали будівництво 98,4 тис. квартир;
  • за даними Dom.Ria, розглядаючи осінній та зимовий періоди, у столиці скоротилась пропозиція орендного житла на 31%. Значно виросла пропозиція на Полтавщині — на 87% та на Львівщині — на 67,6%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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